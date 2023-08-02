　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

紅衣阿伯逆騎...騎士險被撞罵「X你老師」　他不爽追上來補了這1句

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市大埔路，昨(1)日傍晚，正值下班及晚餐時間車水馬龍，一名阿伯騎機車逆向跨越雙黃線左轉，迎面差點撞上男騎士，男子一驚飆了一句「X你老師」，阿伯也不甘示弱尾隨攔車嗆聲。警方表示，2人行為恐分別涉違反道交條例、刑法強制罪、及涉及公然侮辱罪嫌，皆屬告訴乃論，目前雙方都尚未提告。

▲彰化大埔路機車阿伯逆向跨越雙黃線，騎士飆罵。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲彰化大埔路機車阿伯逆向跨越雙黃線。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

這段影片被網友po上「社會事新聞影音」，時間在昨日下午6點多，正值大埔路車多壅塞時刻，騎機車阿伯想提早左轉，於是逆向跨越雙黃線，對向男騎士正直行而來，2車在路口差點互撞，男騎士隨口飆了句國罵「X你老師」，阿伯聽到後不爽，掉頭追了上來，逼問「你給我操啥意思」？

▲彰化大埔路機車阿伯逆向跨越雙黃線，騎士飆罵。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲彰化大埔路機車阿伯逆向跨越雙黃線，騎士飆罵。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有民眾指出此處車禍很多， 經常看到用路人搶快闖紅燈，險象環生，由於該處是轉彎路口 ，要左轉時騎士阿伯應該要注意對向來車不應該跨越到雙黃線，男騎士也不應該罵人，雙方都有錯。

警方指出，騎機車阿伯有跨越雙黃線提早左轉行為，有涉及到違反道路交通管理處罰條例45條一項第3款，最高可處1800元， 另外有上前去攔停拍攝者，有可能會涉及到刑法強制罪嫌；針對拍攝者部分，過程中有辱罵國罵行為恐涉及公然侮辱，但雙方目前都還未提告。

ET快訊
卡努「暴風圈蓋台」一整天！　可能被「卡住」拉長暴雨時間
快訊／電信業者史上最高！　台灣之星遭罰1600萬
23歲男遭鄰居抓去撞車　「家屬放棄急救」拔管亡！
快訊／台北中正堂旁驚悚墜樓！　男爆頭身亡
快訊／NONO「50萬元交保」！
LIVE／北北基宜警戒！　氣象局最新說明
快訊／17:30發布陸警！　卡努最新路徑出爐
直擊！　AV女優26人集體現身松機
股票淪壁紙！　散戶怒包圍地檢署

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一早搶修電桿…台電外包工人遭活活電死　同事驚悚目擊

又是你！港男觀光來台淪車手　1個月2度穿女裝提款被逮

快訊／北投關渡宮中港碼頭驚見浮屍！　初判至少已落水3天

從連通道墜落　中華電信員工倒臥1樓死亡...疑為疾病所苦　

「年度天文大潮」來了！旗津出太陽卻淹水　水利局：20年最高位

行人闖紅燈被2機車連撞畫面曝　12天後死亡...法官認2騎士有肇責

花蓮男遭鄰居毆打「抓去撞車」　搶救2天拔管亡！家屬捧遺照淚崩

快訊／北檢複訊1小時！　NONO「50萬元交保」

快訊／台北中正堂旁驚悚墜樓　男躺中華電信1樓平台爆頭身亡

快訊／車主注意！新北大漢溪左岸堤外停車　今晚8點強制拖吊

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

一早搶修電桿…台電外包工人遭活活電死　同事驚悚目擊

又是你！港男觀光來台淪車手　1個月2度穿女裝提款被逮

快訊／北投關渡宮中港碼頭驚見浮屍！　初判至少已落水3天

從連通道墜落　中華電信員工倒臥1樓死亡...疑為疾病所苦　

「年度天文大潮」來了！旗津出太陽卻淹水　水利局：20年最高位

行人闖紅燈被2機車連撞畫面曝　12天後死亡...法官認2騎士有肇責

花蓮男遭鄰居毆打「抓去撞車」　搶救2天拔管亡！家屬捧遺照淚崩

快訊／北檢複訊1小時！　NONO「50萬元交保」

快訊／台北中正堂旁驚悚墜樓　男躺中華電信1樓平台爆頭身亡

快訊／車主注意！新北大漢溪左岸堤外停車　今晚8點強制拖吊

一早搶修電桿…台電外包工人遭活活電死　同事驚悚目擊

趙露思《偷偷藏不住》太紅！姐妹作引發選角暴動…傳「她被刷掉」

肯定侯友宜訪日超成功　朱立倫：反觀綠營陷退選「信賴危機」

又是你！港男觀光來台淪車手　1個月2度穿女裝提款被逮

莊瑞雄婉拒戰屏南　賴清德常會嚴肅「這席話」與會者愣住

日本人拍「台灣滷肉飯」教學片！PTT一票傻了：根本爌肉飯

快訊／北投關渡宮中港碼頭驚見浮屍！　初判至少已落水3天

從連通道墜落　中華電信員工倒臥1樓死亡...疑為疾病所苦　

卡努颱風遇年度大潮！　第十河局：淡水河低窪地區慎防淹水

今夏限定！15米巨大「鯊西米」現身高流　蜜柑站長俏皮趴上輕軌站

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

社會熱門新聞

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

彫博向鳳梨道歉　喊話保母：差不多就可以了

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

即／NONO移送北檢複訊　1男衝現場怒罵：人渣

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

26歲女駕駛拋飛國道　遭後車輾斃　

彫博認了抽K！不捨愛女「骨灰還留房間」

最辣輔導長親密片外流源頭成謎　2軍人否認檢方簽結

即／基隆汽機車擦撞！女騎士遭拖行10公尺不治

快訊／多名受害女子提告！NONO到案已完成偵訊

即／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲童墜魚塭亡

台南善化男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

生子就送房！她挺孕肚控「台南小開騙婚落跑」　離別信曝光

更多熱門

相關新聞

彰化男下班與同事暢飲　全身酒味騎車遭攔查慘了

彰化男下班與同事暢飲　全身酒味騎車遭攔查慘了

彰化市一名50歲周姓騎士，工地下班後揪同事一起喝啤酒吃夜宵談心，返家時全身酒味騎機車又搖搖晃晃，被員警攔查，酒測值高達0.66mg/L，被依涉嫌公共危險罪送辦，並依道交條例第35條規定，開罰 90,000元以下罰鍰；周男稱第一次酒駕就被抓，直呼真的倒楣。

媽祖前斬雞頭！北斗鎮長候選人楊麗香發誓不買票

媽祖前斬雞頭！北斗鎮長候選人楊麗香發誓不買票

雞排妹被爆「床戰50人」怒告　記者慘了

雞排妹被爆「床戰50人」怒告　記者慘了

拒還代步車載女友兜風　她竟是通緝犯　　　

拒還代步車載女友兜風　她竟是通緝犯　　　

雲林小客車逆向停等紅燈　遇來車尷尬閃避

雲林小客車逆向停等紅燈　遇來車尷尬閃避

關鍵字：

彰化逆向雙黃線國罵妨害名譽

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面