紅衣阿伯逆騎...騎士險被撞罵「X你老師」　他不爽追上來補了這1句

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市大埔路，昨(1)日傍晚，正值下班及晚餐時間車水馬龍，一名阿伯騎機車逆向跨越雙黃線左轉，迎面差點撞上男騎士，男子一驚飆了一句「X你老師」，阿伯也不甘示弱尾隨攔車嗆聲。警方表示，2人行為恐分別涉違反道交條例、刑法強制罪、及涉及公然侮辱罪嫌，皆屬告訴乃論，目前雙方都尚未提告。

▲彰化大埔路機車阿伯逆向跨越雙黃線。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

這段影片被網友po上「社會事新聞影音」，時間在昨日下午6點多，正值大埔路車多壅塞時刻，騎機車阿伯想提早左轉，於是逆向跨越雙黃線，對向男騎士正直行而來，2車在路口差點互撞，男騎士隨口飆了句國罵「X你老師」，阿伯聽到後不爽，掉頭追了上來，逼問「你給我操啥意思」？

▲彰化大埔路機車阿伯逆向跨越雙黃線，騎士飆罵。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有民眾指出此處車禍很多， 經常看到用路人搶快闖紅燈，險象環生，由於該處是轉彎路口 ，要左轉時騎士阿伯應該要注意對向來車不應該跨越到雙黃線，男騎士也不應該罵人，雙方都有錯。

警方指出，騎機車阿伯有跨越雙黃線提早左轉行為，有涉及到違反道路交通管理處罰條例45條一項第3款，最高可處1800元， 另外有上前去攔停拍攝者，有可能會涉及到刑法強制罪嫌；針對拍攝者部分，過程中有辱罵國罵行為恐涉及公然侮辱，但雙方目前都還未提告。