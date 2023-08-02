陸擬升級網路「青少年模式」　新版「未成年人模式」將三方聯動

▲手機遊戲對青少年有很大的吸引力。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家網信辦擬進一步強化未成年人網路保護，將網站平台的「青少年模式」升級成「未成年人模式」，從APP擴大至智能終端、應用商店（APP商店），實現「軟硬件三方聯動」，預防及干預未成年人的網路沈迷問題。

網信辦2日就《移動互聯網未成年人模式建設指南》公開徵求意見。根據草案，移動智能終端、應用程序（APP）和應用程序分發平台（APP商店）之間應實現「三方聯動」，並提供必要接口和數據共享，滿足未成年人防沉迷提醒、家長監督管理等功能。

草案提到，為保護未成年人個人訊息權益，鼓勵家長為未成年人啟動未成年人模式，移動智能終端、應用程序、應用程序分發平台應為家長管理提供便捷功能和服務，便於家長履行監護職責，引導未成年人形成良好上網習慣。

草案也提出了「分齡原則」，要求為不同年齡階段用戶提供適合其身心發展的信息和服務，並設計了5個年齡區間，分別為：不滿3周歲；3周歲以上不滿8周歲；8周歲以上不滿12周歲；12周歲以上不滿16周歲；16周歲以上不滿18周歲。

草案更規定了不同年齡未成年人的使用時間限制，不滿8歲只能使用40分鐘；滿8歲不滿16歲只能使用1小時；滿16歲不滿18歲只能使用2小時。同時，每天晚間10時至隔日上午6時，禁止提供未成年人服務。