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大陸 大陸焦點 特派現場

陸企欠薪5.7億元　董事長遭員工圍毆！眼鏡被打飛狼狽倒地

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲姚振華遭毆倒地，由保安攙扶。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

中國企業寶能集團近期傳出欠薪，董事長姚振華7月31日抵達深圳市羅湖區寶能中心時，遭到聚集在門口的員工們圍毆，連眼鏡都被打掉，狼狽倒地。

相關影片在微博上瘋傳，畫面中可見，姚振華乘坐的黑色邁巴赫停在寶能中心門口，車窗上被貼滿「還我工資」、「欠薪14月」等字，姚振華被保安和遭欠薪員工包圍，僵持一段時間後，他突然從人群中衝出，卻被人捉住又被包圍，拉扯後摔倒在地。

姚振華過程中喊，「你們這是犯法！」有員工就回話，「欠錢2年不犯法嗎？」最後姚振華眼鏡也被打掉，由保安攙扶進入寶能中心。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲眾人追著姚振華。（圖／翻攝自微博）

根據《九派財經》報導，寶能集團債權人陳男指出，到現場圍堵的人多半是寶能集團的供應商。

寶能集團近年不斷傳出欠薪消息，今年6月寶能汽車更傳出整體涉及欠薪人數有5659人，金額高達1.3億人民幣（約5.7億台幣）。寶能資金鏈大約在2021年6月開始出現問題，當時已經有人延後收到薪資。

寶能集團創始人姚振華今年52歲，是房地產商，2010年曾以30億人民幣（約132億台幣）資產排名富比士中國富豪榜366位，2012年成立前海人壽進軍資本市場，2016年更以1150億人民幣（約5062億台幣）資產位居胡潤百富榜第4位。

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