睽違三年　阿聯酋航空A380旗艦客機復飛台北-杜拜每日航班

▲上圖阿聯酋航空台灣區域經理譚禮旻(Sultan Alriyami)迎接A380客機復飛台北航線首班旅客並致贈禮物，下圖桃園機場以水門禮歡迎A380客機重返台灣。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

睽違三年，阿聯酋航空A380旗艦客機於今(1)日順利飛抵桃園國際機場，重新執飛每日往返台北及杜拜的航班。許多飛機迷今日齊聚桃園機場周邊區域，爭相目睹巨無霸客機降落滑行的英姿，熱情迎接阿聯酋航空A380旗艦客機，桃園國際機場亦以水門禮歡迎阿聯酋航空A380客機重返台灣的天空。

阿聯酋航空此次將雙艙配置的A380客機重新帶回台北，除了提升客運運能滿足台灣持續成長的商務與旅遊需求，也展現其拓展台灣旅遊觀光市場的決心。

阿聯酋航空台灣區域經理譚禮旻(Sultan Alriyami)表示：「台灣為阿聯酋航空全球飛行網絡中的重要據點，我們十分重視，亦非常高興能迎接A380客機重返台灣，完成歷史性的一刻。

目前，台灣旅遊市場持續正向發展，今年入境台灣的旅客人數已達300萬人次；阿聯酋航空不僅提供舒適的飛行體驗，台灣旅客可經由杜拜樞紐，便捷地前往歐洲、南美洲與非洲各地，同時亦促進台北、杜拜兩地經貿互動及發展。

阿聯酋航空表示將以引領業界的產品滿足台灣持續成長中的旅遊需求。公司十分看好今年高端旅遊市場與飛行需求，已決定自2023年10月29日部署三艙等配置的A380客機執飛台北-杜拜航線，旅客將可再度體驗我們屢獲殊榮的頭等艙服務與機上沐浴水療。」

阿聯酋航空A380旗艦客機的頂級飛行體驗廣受全球旅客喜愛。兩艙等A380客機提供557個經濟艙座位，以及58個配置真皮座椅、高級木紋桌面與個人無酒精Mini Bar的商務艙座位。往返台北-杜拜的旅客可體驗A380舒適寬敞的座位與著名的機上貴賓休息室(Onboard Lounge)，並享受屢屢獲獎的機上娛樂系統ice所提供超過5000個頻道。

阿聯酋航空目前已恢復疫情前9成以上的飛行網絡，持續滿足成長中的旅遊需求。旅客可透過杜拜樞紐飛往全球六大洲超過140個目的地，阿聯酋航空亦同步擴大A380旗艦客機執飛網絡，目前，旅客可於前往杜拜在內的49個航點，享受阿聯酋航空A380客機獨有的飛行體驗。