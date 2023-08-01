拾汣茶屋「喝到一坨軟爛物」　客絕對不再買！網喊：Toyz出來負責

▲原PO拍下一坨發票畫面。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

飲料被加料了？一名男網友抱怨，近日在拾汣茶屋永吉店點了一杯「愛荔殺殺」外送，戳下吸管飲用都沒問題，也評點不錯喝，怎料撕開封膜後，原PO驚見一坨異物泡在裡頭，「拿出來才知道是一張還算完整的發票」，嚇得他直言不會再買了。實際求證店家，但店員表示交由總公司回應，而公司部分則尚為給予回覆。

一名男網友在Dcard以「不會再買拾汣茶屋了」為標題表示，最近利用外送點了拾汣茶屋的「愛荔殺殺」，順利拿到手搖飲後，原PO認為味道不錯，「喝起來都沒有問題」，殊不知撕掉封口膜後，下一幕景象讓他快吐了。

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原PO說，「裡面有一坨軟軟的東西，泡在剩餘的飲料裡，一開始以為是茶包，拿出來才知道是一張還算完整的發票！」

原PO越想越不對勁，甚至當晚出現頭痛睡不著的狀況，更讓他怒吼，「雖然不知道和這個有沒有關係，但是之後絕對不會再買拾汣茶屋了！」

底下網友熱議，「感覺是員工的粗心問題，不用上升到品牌啦，反映給那間店，請他們處理，如果態度不佳或沒有得到妥善處理，再來發文罵也都還行」、「真•發票存裡面，存什麼載具沒料，都是假的」、「這麼大張的發票，到底要怎樣才可以沒看到XD」、「這應該只是員工失誤吧...他們的價格和味道真的挺香的」、「私訊Toyz看看」、「快召喚老闆出來負責」。

但也有網友質疑，「就一張圖，誰知道你是不是故意放的」、「沒跟門市反映我都覺得是創，沒封膜時拍照，我也覺得有可能是創」、「所以和門市反映了嗎」。

《ETtodday新聞雲》記者實際向永吉店求證，但店員表示都交由公司做統一回答，至於客人有無實際投訴，店家仍一律不回應；而總公司部分，至截稿時間尚未正式回應。