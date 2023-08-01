嘉市績優醫師詐領健保費11年！得手金額近億元　下場出爐





▲嘉義醫師黃彬詐領健保費將近1億元。（圖／嘉義地檢署提供）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義市績優醫師黃彬涉嫌虛報門診就醫紀錄，以此詐領健保費，涉案時間長達11年，得手金額將近1億元。法院審理時，黃彬坦承犯行，也與健保署以6000萬元達成和解，並願在支付1600萬元給健保署愛心專戶，法院近日審結，依涉犯詐欺罪共5罪判刑2年，緩刑5年，並須向國庫支付2400萬元，以及接受30小時法治教育課程，緩刑期間須付保護管束。

根據判決，黃彬身為開業醫師，卻登載不實居家訪視紀錄、虛報慢性病連續處方箋，更利用病患注射疫苗的機會盜刷健保卡，甚至利用同為醫師的兒子名義不實申報健保費等5種不同方式詐領醫療費用，金額高達9988萬6856元。

法院審酌，黃彬犯罪情節非輕，且危害全民健康保險制度完整性與正確性，但考量他已65歲，且患有疾病身體欠佳，但對於案情坦承不諱，且也與健保署以6000萬達成和解並支付完畢，還願意再支付1600萬元給健保署愛心專戶，認其有悔悟之心，再加上健保署也同意給予緩刑等，因此判他應執行2年有期徒刑，緩刑5年，並須支付國庫2400萬元，接受法治教育課程30小時。

另外，檢方起訴時認為，黃彬利用犯罪所得替全家人購買保險，卻用洗錢隱匿犯罪所得，但法官查出，保單有多筆是犯罪前即已投保，且檢方也未提出相關金流證據，因此這部分判決無罪。