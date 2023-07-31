小叔老婆仗著「懷男孫」！婆婆每天伺候三餐　孩一出生逆轉了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

不少長輩重男輕女觀念嚴重，如果媳婦懷男胎會特別照顧。一名人妻透露，先前小嬸剛進家門時，不斷強調自己腹中懷的是「男孫」，需要臥床休息，婆婆就開始伺候對方的三餐，要做事時也都推到她頭上，家人都再三忍耐，但沒想到最後結局卻讓婆婆傻眼了。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，先前她和老公先登記，隔年才準備要辦婚禮，沒想到等到要辦婚禮時，小叔突然帶著懷孕女友回來，詢問他們的婚禮能不能延期。但婆婆回應，因為喜帖已經發出去，所以要等小孩生完的隔年再辦婚禮，於是小叔和小嬸只能先登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過在那之後小嬸卻各種作怪，不斷強調自己腹中的孩子是男寶寶，胎兒狀況不穩定，需要臥床休息、無法工作。婆婆聽到後就開始伺候對方三餐，也都百依百順的。某天婆婆去上班，小嬸偷騎原PO的機車出去買飯，結果在路上熄火，只好把車子牽回家，婆婆還把錯怪在原PO頭上，說「都是你害她動了胎氣，如果流產就是你害的！」

就連做家事，小嬸也推到原PO身上，每次婆婆說「家事要輪流做」，對方表面上答應，但做不到幾分鐘，就會說「我肚子好痛」，接著就跑上樓休息。由於當時她還沒懷孕，所以看在對方腹中「男孫」的面子上，只能一再忍耐。未料小嬸最後生出來卻是女兒，婆婆當場愣住，問「不是說是男生？」小嬸則解釋「產檢醫師說是呀，但也是會有誤差的」，讓婆婆超級傻眼。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者姜國輝攝）



不少人看到文章後，紛紛笑說「婆婆整個被詐騙，笑死」、「原來重點在後面」、「婆婆的表情一定很靠北」、「誇張，一定是故意的！照超音波男生鳥鳥一定很明顯的」、「她們婆媳早晚會有衝突，你在旁邊看戲就好」、「快活十個月也可以了，欠你們的再慢慢還囉」、「男孫女孫就要有差別嗎？是妳婆婆自己的問題吧」、「最後一句爆點真的笑死我」、「笑死什麼年代了，還仗著自己有男孫....我管你生男生女，家事就是一起分擔，當你是公主喔」。