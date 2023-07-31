▲校園#MeToo頻傳，政大聘研究助理須先簽名具結「未涉性平事件」。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

校園#MeToo事件延燒，國立政治大學最近訂定「新進研究計畫專任人力具結書」，要求新進專任研究助理人員必須先簽名具結，沒有違反「性別平等教育法」第 27-1條所定性侵害、性騷擾、性霸凌行為，也沒有被列入「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，從嚴把關進用人員是否有違反性平事件前科。

依據「國立政治大學新進研究計畫專任人力具結書」內容規定，新進專任助理必須先簽名具結，沒有違反「性別平等教育法」第 27-1條所定性侵害、性騷擾、性霸凌行為，也沒有被通報列入「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」；此外，並同意校方可向法務部、內政部、衛福部等部會，針對其有關性侵害、性騷擾或性霸凌行為及通報作業相關資訊，進行蒐集、利用及查詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，政大校長李蔡彥表示，訂定「新進研究計畫專任人力具結書」是遵循教育部既有規範下，學校的因應作法，不全然都是因為#MeToo事件延燒，而是近期校內在招募研究人員時，錄取進用後才發現，有人員過去曾發生性平事件，雖然教育部有提供查證平台，但與進用人員到職會有時間差，為了彌補中間的時間差，希望可以先從進用端簽名具結，避免後續衍生爭議。

▲政大增訂「新進研究計畫專任人力具結書」，新進人員須簽名具結未涉性平事件。（圖／翻攝政大網站）