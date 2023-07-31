「佳祿保齡球館」土地法拍減價　拍賣底價1億1,630萬

▲嘉義分署112年8月1日特別拍賣「佳祿保齡球館」6,261坪土地 拍賣土地減價4,708萬元！ 。（圖／嘉義執行署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署112年8月聯合拍賣會，即將於112年8月1日舉行。當日雲林地區的不動產訂於上午9時30分投標、10時開標（地點：雲林縣斗六市公園路73號），嘉義縣市不動產在下午2時30分投標、3時開標（地點：嘉義市東區中山路96號）。本次雲林地區法拍不動產有26件；嘉義縣市則有37件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等，請有意購買嘉義縣市及雲林縣房地產的民眾特別注意二處各別的拍賣地點及時間。



本次拍賣嘉義地區不動產部分，之前引發眾人矚目的嘉義縣中埔鄉中華路原「佳祿保齡球館」6,261餘坪土地，歷經二度減價拍賣流標後，本次於特別變賣期間再度減價拍賣，底價已經從原來的1億6,060萬元減價4,708萬元，價格來到1億1,352萬元，換算每坪底價從2萬5,000元降到1萬8,000元，連同土地上10筆未登記建物（278萬6,000元）合併拍賣，全部拍賣底價也只有1億1,630萬6,000元，可謂物超所值，買到賺到，自用或投資皆宜。

拍賣土地所在原來開設之「佳祿保齡球館」在80年代興盛一時，門口的大型保齡球瓶曾是中埔鄉著名地標，深植於在地民眾腦海，也令路過民眾印象深刻，後來逐漸沒落。該處歷年欠繳的房屋稅及地價稅截至目前為止約275萬元。之前經多次法拍都以流標收場。嘉義分署自今年3月起重啟法拍程序，因拍賣土地位於嘉白公路旁，又臨近82線東西快速道路，交通十分便利，發展可期。該處相鄰2筆土地在第一次拍賣時就拍定，本件大面積土地減價拍賣公告一經發出就吸引許多民眾來電詢問。本次拍賣底價已減到最低價，內行買家應會在法拍當天積極出手投標，如仍存觀望態度者，恐怕會被他人捷足先登。



如對以上拍賣、變賣相關事宜仍有疑問，可上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133，嘉義分署會有專人竭誠為民眾服務，歡迎大家到場應買！