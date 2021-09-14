居檢期間趴趴走拒繳10萬罰款　嘉義男306坪土地遭法拍！

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣朴子鎮陳姓男子109年9月9日自大陸返台，違反居家檢疫規定搭乘大眾運輸工具，並擅自外出購物，遭裁罰10萬元罰鍰不繳，被移送行政執行署嘉義分署強制執行。經執行人員多次催繳與現場查訪、留置通知，義務人均未予理會並避不見面，嘉義分署隨即查封其名下位於朴子鎮3筆田地，將會在全國聯合拍賣日拍賣土地以抵繳罰鍰。

▲男子違反防疫規定不繳罰款，田地遭執行署查封法拍。（圖／執行署嘉義分署提供）

▲男子違反防疫規定不繳罰款，田地遭執行署查封法拍。（圖／執行署嘉義分署提供）

陳男在機場簽收「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，依此通知抵台後需全程佩戴口罩，儘速返家且不得搭乘大眾運輸工具。惟其卻在返台當日凌晨私自搭乘計程車前往三重統聯客運搭乘客運返回嘉義，到北港路時再由朋友載送返家。返家後又擅自外出購買食物，核屬違反傳染病防治法第58條第1項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項之規定，因此被衛生福利部疾病管制署裁罰10萬元。

嘉義分署執行人員多次通知義務人催繳與現場查訪、留置通知，因均未獲陳男回應。只能查封其名下位於嘉義縣朴子鎮3筆土地（面積約53坪、122坪及131坪），如陳姓義務人仍不出面解決，其所有之土地即將進行拍賣程序以抵繳所欠罰鍰。3筆土地將依序拍賣到足以抵繳欠款金額時就停止，不會將義務人土地超額拍賣。

▲執行署前往違反防疫規定男子家。（圖／執行署嘉義分署提供）

疫情警戒雖然從三級降為二級，但為有效防堵疫情再起擴散，嘉義分署遵照上級機關行政執行署指示，為確保全民健康，對於刻意違反或忽視防疫規定者，決不寬貸，採取迅速、確實的強制作為以彰顯公權力。

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