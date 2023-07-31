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感謝慈父！新北三重44位模範父親獲表揚…97歲許慈貴喜獲獎

▲▼ 三重區44位模範父親獲表揚。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三重區44位模範父親獲表揚。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

父親節將至，為感恩三重區模範父親教養子女的辛勞，宣揚父愛的偉大，三重區公所於29日在三重綜合體育館舉辦「112年度模範父親表揚大會」，區長王坤南親自頒奬表揚區內44位模範父親，其中最高齡模範父親為97歲許慈貴、最年輕模範父親為59歲吳振山。

今年模範父親表揚活動特別邀請光田里五百手鼓樂活團以及歐陽慧珍舞蹈團演出，表演者充滿活力的賣力舞動，帶動現場氣氛，讓參與表揚的模範父親及眷屬和貴賓們同樂。區長王坤南表示，每一位模範父親都是默默地奉獻己身力量，含莘茹苦地扶養子女成為國家棟樑，成為鄰里效法的典範，區公所特別公開表揚並表達最高敬意外，也祝福所有的爸爸們父親節快樂！

三重區今年共選出44位模範父親，其中陳灯城90歲，一生秉持的信念就是做對的事、做正確的事，進而影響其子女，讓他們在成長過程中獲得了良好的教育，彼此坦誠相待，互相扶持。長子及長女事業有成皆已退休、次子為南部化成公司協理、次女為會計人員。陳老先生退休後擔任三重普庵宮大乘慈善會會長，每年發送三重區低收戶冬令救濟，除了撫慰人心也給予弱勢戶經濟上的援助，為社區做出貢獻付出。

87歲莊瑞璋，婚後北上打拼，生活艱困忙碌卻沒有怠慢孩子的養育及學業，子女們繼承了父親不畏艱辛、刻苦耐勞且力爭上進的精神，在不同領域發光發熱。長子在水電行任職、次子為開元食品公司副理、長女開立家具公司、次女遠嫁美國很孝順常回台探視父母。在子女事業有成之際，莊先生仍舊關心家庭與社會，成立新北市三重區健康發展協會，辦理許多老人院的愛心閱讀活動及關懷弱勢愛心捐款活動，種種事蹟均帶給社會正面價值與教育意義。

最難能可貴的是許慈貴，現年97歲，是本屆最高齡模範父親。他是位寬厚仁慈的爸爸，但在教育孩子上非常嚴謹，要求品行端正，子女均已成家立業並且擁有正當職業。長女在出版社任職、次女擔任照服員、參女為有氧老師、兒子為配銷員。

▲▼ 三重區44位模範父親獲表揚。（圖／記者戴上容翻攝）

許慈貴非常注重養身，每天外出運動維持自己身體健康，讓子女無後顧之憂，高齡97歲仍是身體康健。此外，許慈貴也樂於慈善付出，每年固定捐款給慈善協會及公益團體回饋社會，樂善好施精神值得學習。

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