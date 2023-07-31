　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市民宅深夜起火！居民逃命只穿內褲衝下樓　上半身燻黑

▲▼台北市中山區南京東路一段巷內民宅火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市中山區一間民宅30日深夜發生火警。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、趙蔡州／台北報導

台北市中山區南京東路一段一處民宅30日深夜11點10分傳出火警事故，消防人員趕到後，發現現場為一棟4層樓建築，頂樓加蓋後側的房屋起火，立刻布置水線噴水灌救，火勢約15分鐘撲滅，詳細起火原因待進一步調查。

火災發生後，住戶為了逃生，只穿著內褲就衝出房門，頭髮跟臉部被濃煙燻黑，經救護人員初步處置後，送醫院治療後沒有生命危險。

▼住戶為了逃生，只穿內褲衝下樓。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市中山區南京東路一段巷內民宅火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市中山區南京東路一段巷內民宅火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市中山區南京東路一段巷內民宅火警。（圖／記者黃彥傑攝）

ET快訊
羅志祥突掩面發抖暴哭！　痛訴毀滅式爆料
3類人更容易得乳癌
日夫妻「捨不得開冷氣」　中暑陳屍家中
北市信義區隨機砍人！　3人當場濺血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市民宅深夜起火！居民逃命只穿內褲衝下樓　上半身燻黑

快訊／重機騎士「麗寶賽車場」賽道體驗　轉彎自撞牆壁身亡

快訊／台北大學更換電力設備　工人誤觸高壓電雙手灼傷

5移工受困沙洲　119人員渡河、派出吊掛機具救援

賓士攔停藍寶堅尼原因曝光！竟因「妻子被超跑載走」不爽了

北市信義區市場驚傳隨機砍人　 2男1女頸部、後背濺血

獨／控男警「嘻笑圍繞」看裸照！馮子紜見分局回應怒轟：講屁話閉嘴

抓到了！台中外送員邊騎邊揮西瓜刀　中警3小時逮人　

民宅變身「妞妞」撲克牌職業賭場　嘉義警颱風夜直搗賭窟

柳營蓋焚化爐！台南市政府喊卡：獲得地方同意前不會繼續推動

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

周華健任《好聲音》導師回味經典　敬潘瑋柏.薛之謙.Henry代表作

賓士逆向撞藍寶堅尼　男衝副駕狂扯長髮妹

貓奴驚艷主子床上展現特殊技能「來我家看貓翻筋斗」原來是真的

快訊／北市民宅深夜起火！居民逃命只穿內褲衝下樓　上半身燻黑

快訊／重機騎士「麗寶賽車場」賽道體驗　轉彎自撞牆壁身亡

快訊／台北大學更換電力設備　工人誤觸高壓電雙手灼傷

5移工受困沙洲　119人員渡河、派出吊掛機具救援

賓士攔停藍寶堅尼原因曝光！竟因「妻子被超跑載走」不爽了

北市信義區市場驚傳隨機砍人　 2男1女頸部、後背濺血

獨／控男警「嘻笑圍繞」看裸照！馮子紜見分局回應怒轟：講屁話閉嘴

抓到了！台中外送員邊騎邊揮西瓜刀　中警3小時逮人　

民宅變身「妞妞」撲克牌職業賭場　嘉義警颱風夜直搗賭窟

柳營蓋焚化爐！台南市政府喊卡：獲得地方同意前不會繼續推動

泰國南部大爆炸！12人慘死　200多棟房屋毀損

快訊／00:44北部海域規模4.2極淺層地震　最大震度2級

快訊／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」　凌晨投下震撼彈

大谷幫手再少一位！天使瓦德臉部被砸骨折進傷兵名單

碩士DJ書店蹲下選購「書單曝光」！這一本要價破9千

台東知本溫泉套房8／1法拍！「2拍底價再8折」一間99萬起

隋棠「深度旅遊還PO文」被酸　高EQ回應反吸4千讚！

深夜驚見路邊有嬰兒車　她呼籲「千萬別下車」萬人一看秒懂

快訊／北市民宅深夜起火！居民逃命只穿內褲衝下樓　上半身燻黑

334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

社會熱門新聞

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

賓士攔停小牛原因曝！竟是妻被載走

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

北市民宅深夜起火　居民穿內褲逃命

即／花蓮台9線恐怖車禍！重機騎士臟器外露亡

剛起步慘遭撞噴　屏東男頭部重創亡

獨／馮子紜控男警圍看裸照！轟警回應

飯局妹搶客+高稅金　酒店業面臨危機

男大佳河濱公園墜河　尋獲送醫仍不治

色房東性侵8歲女童！花19萬買她妹妹　

8寶爸偷吃保母挨告　反控妻也外遇

即／萬里海水浴場戲水　43歲男口吐白沫溺斃

更多熱門

相關新聞

公寓發生大火　三花貓獲救急吸氧

公寓發生大火　三花貓獲救急吸氧

美國印第安納州埃文斯維爾（Evansville）一棟公寓26日發生火災，冒出大火和濃濃黑煙，一隻寵物貓和飼主走散，獨自困在危險屋內。所幸經消防人員搜救後，順利救出了被濃煙嗆傷的貓咪，緊急給牠吸氧治療，最後平安和主人團聚，畫面曝光感動網友。

甘肅大佛寺主殿遭火焚 35公尺高釋迦牟尼坐像佛頭冒煙

甘肅大佛寺主殿遭火焚 35公尺高釋迦牟尼坐像佛頭冒煙

凌晨「火燒厝」　機警狗救全家人

凌晨「火燒厝」　機警狗救全家人

台南鐵皮屋火警　2人受困獲救

台南鐵皮屋火警　2人受困獲救

台南木材場大火　濃煙衝天搶救中

台南木材場大火　濃煙衝天搶救中

關鍵字：

火災頂樓加蓋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

30萬人觀戰！尼克星被打到鼻出血　李育昇3:0奪勝

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

3類人更容易得乳癌　醫點名：12歲前就來初經小心了

賓士攔停小牛原因曝！竟是妻被載走

3生肖喜迎財神眷顧！名字中有「這些數字」財運旺翻

李國毅老婆曬辣照「神似Lisa」！

老公偷揪洗泰國浴！老婆氣瘋「撕毀護照」

老闆最愛4星座！　超級旺公司

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

7歲孩宜蘭童玩節受傷　眼角濺血

更多

最夯影音

更多
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面