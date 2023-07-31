快訊／北市民宅深夜起火！居民逃命只穿內褲衝下樓　上半身燻黑

▲台北市中山區一間民宅30日深夜發生火警。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、趙蔡州／台北報導

台北市中山區南京東路一段一處民宅30日深夜11點10分傳出火警事故，消防人員趕到後，發現現場為一棟4層樓建築，頂樓加蓋後側的房屋起火，立刻布置水線噴水灌救，火勢約15分鐘撲滅，詳細起火原因待進一步調查。

火災發生後，住戶為了逃生，只穿著內褲就衝出房門，頭髮跟臉部被濃煙燻黑，經救護人員初步處置後，送醫院治療後沒有生命危險。

▼住戶為了逃生，只穿內褲衝下樓。（圖／記者黃彥傑攝）