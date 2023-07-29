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沒有鹹鴨蛋！高雄水產業者推「烏金酥」　超狂10g塊狀烏魚子入餡

▲▼高雄水產業者將野生烏魚子入月餅餡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄水產業者突破傳統，將野生烏魚子入月餅餡。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中秋節最夯送禮絕對會先想到「月餅」，不過內餡吃來吃去似乎都是那幾種口味，高雄就有一家水產業者推出「烏金酥」，將在地日曬烏魚子入料，變成口味獨特的「烏金酥」，口感鹹甜還吃的到塊狀烏魚子，可說是月餅檔期中較為獨特的風味。

▲▼高雄水產業者將野生烏魚子入月餅餡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄水產業者在地經營20多年，將自家生產的野生烏魚子做成月餅餡。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄茄萣區一家水產業者在地經營20多年，水產事業傳承到第三代，年輕闆娘為突破傳統，致力鑽研在地特色食材，將家族事業轉型多元化，希望透過食材創意轉型成附加價值高的獨創商品，因此就將自家生產的日曬海鹽烏魚子做成月餅「烏金酥」。

業者表示，這一顆「烏金酥」不簡單，每顆都含有重達10多公克的厚切或搓揉成圓的野生烏魚子，每種口味都選用精挑餡料，且以法國發酵奶油取代傳統酥油，海藻糖使甜度更柔順，酥鬆的手工外皮吃起來富有層次感，外層再撒上黑芝麻，吃起來口感鹹甜，還帶有獨特清香，傳統與現代的融合，讓許多消費者為之驚艷。

▲▼月餅內吃的到塊狀、搓揉成圓的野生烏魚子。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼月餅內吃的到塊狀、搓揉成圓的野生烏魚子。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼月餅內吃的到塊狀、搓揉成圓的野生烏魚子。（圖／記者許宥孺翻攝）

搶先布局中秋月餅戰場，此次業者推出精裝版和限定版月餅禮盒已開放預購，與市售普遍月餅、蛋黃酥很不同，想必送禮也會讓人印象深刻。

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