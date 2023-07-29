新港國中國際志工英語營隊　五大主題課程快樂學英文

▲▼ 新港國中112年度海外華裔青年英語服務營。（圖／新港國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新港國中今年暑假迎來了13位美國來的國際志工，到學校進行完整2週的英語營隊，國一國二每班每週都有3節外國志工的英語課，志工們設計了五個主題課程: SDGs、Nature、Health、Visual Art 等，讓每個學生自然而然沉浸在英語的學習環境中，將英語當成工具去學習五樣主題課程。

此次國際志工年紀都在16~21歲之間，讓國中學生感覺就像大哥哥大姊姊一起說英語一起學習，志工與學生們很快就打成一片，沒有距離，更不害怕開口說英語，學生們也都很覺得上志工的英語課很有趣。

新港國中教育基金會黃文亮總裁，為了感謝外國志工，特別招待志工們住宿德旺商旅，新港奉天宮和新港國中家長會也招待志工嘗盡新港的美味佳餚，讓志工們感受到新港人的滿滿的人情味，也替台灣做了最好的國民外交。透過海外志工的英語營，讓學生不用出國就可以學習到不同的文化習慣，結交到許多國外的朋友，也拓展了學生的國際視野。

為期兩週的活動結束，舉辦的成果發表會，由國樂班同學演奏國樂，並結合茶席，將茶道藝術融入音樂與英語學習中，讓與會的學生志工和貴賓，一同觀賞學生與志工的表演，一起品茶、品樂與品文，只是這次的文字是英文。