長春航展焦點　「白頭版」殲-11BG新亮相

▲ 殲-11BG首次公開展示，灰白雷達罩、紅色IRST罩體、紅色平顯很亮眼 。（圖／翻攝 百度軍事）

記者任以芳／綜合報導

2023年大陸長春航空展登場，吸引許多中外軍事迷注意。其中，首次亮相的殲-11BG（官方稱殲-11B）外型變化非常大，灰白雷達罩以及紅色IRST罩體，被外界評價「完全稱得上是一種新型號」，成為航展新風景線。

綜合陸媒報導，隨著2023年空軍長春航空展，解放軍的明星軍武裝備備受注目，除被稱作為「空軍三劍客」的殲-20、殲-16、殲-10C戰鬥機集中亮相外，重量級四代半戰鬥機，就是殲-11BG戰鬥機。

殲-11BG戰鬥機被視爲殲-11戰鬥機的升級版本。殲-11BG最明顯的特徵，採用白色的雷達罩和紅色IRST罩體，加上紅色平顯，機頭這三處改進很亮眼。過去殲-11系列其他機型基本都是黑色或者藏青色的雷達罩。

▲ 殲-11BG首次公開展示，裝備跟著提升 。（圖／翻攝 百度軍事）

官方展示牌標註機型名稱是殲-11B戰鬥機，沒有採用「殲-11BG」的稱呼，但裝備上明顯提升，殲-11BG已裝上最新的有源相控陣雷達，也具備發射霹靂-15導彈的能力。

目前，中國空軍裝備著300餘架殲-11B戰鬥機，按照平均機齡正處在中期延壽階段，如果解放軍對殲-11BG戰鬥機進行現代化改進和升級，可達到四代半戰鬥機標準。

還有陸媒分析，解放軍可能計畫為300多架殲-11B更換雷達導彈，由於大陸官方馬上實施「鎵」進行的出口管制的政策，生產的鎵材料很可能出現過剩的現象，為300多架殲-11B更換大規模採用「砷化鎵」或「氮化鎵」器件的有源相控陣雷達，有助於消化短期內出產能過勝問題。