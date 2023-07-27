人選之人登美媒！　洛杉磯時報：掀「台灣MeToo」性騷終獲正視

▲《洛杉磯時報》網站26日刊登報導，介紹台灣5月底以來影集「人選之人－造浪者」啟發的#MeToo運動。（圖／Netflix提供）

文／中央社

《洛杉磯時報》網站今刊登報導，介紹台灣5月底以來一波由電視影集啟發、在社群媒體掀起浪潮的#MeToo運動。

這篇文章由《洛杉磯時報》駐中國特派員與一名特約作者撰寫，標題為「一部Netflix熱門影集、一波臉書浪潮和遲來的關注：台灣如何最終掀起#MeToo運動」。

文章以Netflix影集「人選之人—造浪者」劇中場景為開頭，談及前民進黨的基層黨工陳汘瑈5月31日臉書貼文，引發了一連串對性騷擾議題的關注，包括政治界、音樂界、演藝界都有受害者在社群媒體上發聲。

#MeToo運動源於美國，是社群媒體上用來譴責、指控性侵及性騷擾的主題標籤。

報導指出，#MeToo於2017年在美國興起，之後延燒到日本、南韓甚至中國大陸等亞洲國家，直到最近兩個月才在台灣發酵，性侵與性騷擾的問題終於獲得正視。

報導提到，台灣是亞洲最進步的社會之一，在性別議題上採取較進步的態度，包括領先全亞洲實施同性婚姻合法化、2016年選出第一位女性總統。

報導訪問了台灣這一波#MeToo的主要參與者，包括前黨工陳汘瑈、音樂家張道文、政治工作者李元鈞、直播主小紅老師等人，都是透過社群媒體指控性騷擾。