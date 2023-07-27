男慶生high完慘被放生...醉倒路邊損友全不理　暖警助送醫

▲警方同行友人是否願意陪同曾男返家，未料友人疑似嫌麻煩，沒人答應要送曾男回家 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市曾姓男子日前慶生酒醉，倒臥北屯區一間KTV旁的人行道，警方獲報到場處理，詢問同行友人是否願意陪同曾男返家，未料友人疑似嫌麻煩，沒人要送曾男回家，最後警方負起人民保母責任，先細心替曾男翻身，避免嘔吐物造成窒息，並協助叫救護車送醫，讓曾男得以好好休息。

台中市第五警分局表示，四平派出所林俊逸、警員溫大慶，24日凌晨12時許接獲報案，稱崇德十路一間KTV外有男子倒臥路旁，立即趕至現場查看。

警方到場發現男子倒在人行道上，經查，曾男（40歲）是當日壽星，與數名友人一起到KTV慶生，曾男因喝醉酒想先離開，卻不勝酒力而躺在路邊。警方問曾男是否可自行處理，但他酒醉不醒並有嘔吐情形，警方見狀趕緊將他翻身，以免被嘔吐物噎住，並請KTV業者聯繫還在包廂內歡唱的曾男友人。

幾名友人聞訊趕來，向警方表示不需警方或救護車協助，可自行處理，但警方問有沒有人要陪同曾男返家時，卻無人願意，最後由友人叫救護車，員警協助醫護人員將曾男抬上送醫休息檢查。

警方提醒，慶祝餐宴千萬勿飲酒過量，不僅有害健康，還容易造成斷片發生生命、身體危險，一同慶祝的親友應相互提醒避免過量及看顧。呼籲民眾喝酒不開車，開車不喝酒，有飲宴場合應搭乘大眾交通工具或代駕，以免造成自己和用路人的危險。