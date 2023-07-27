彫博女兒猝死案逆轉！前妻私訊被灌爆　她發文怒飆網友：搞清楚狀況

▲女嬰保母被私刑。（圖／翻攝自IG／雕博）

記者陳韻如／台北報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒，遭保姆虐待致死，不料全案大逆轉，檢方調查發現，彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡。事件曝光後引發社會譁然，紛紛替保母抱不平，也湧入彫博前妻社群軟體，質疑難道都不知道彫博吸毒嗎？對此，女方也在臉書發聲，「搞清楚狀況，他是我前夫我就要了解他所有事嗎？」

這起案件發生在2021年10月13日，在刺青界小有名氣的彫博將女嬰託付給高雄仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，怎料僅短短2天，孩子頭部就遭到重創，經送醫搶救後仍宣告無效死亡，彫博透過好友網紅鳳梨發聲，指控保母虐嬰致死，全案曝光後引起社會輿論譁然。

▲11月大女嬰在保母家摔傷不治。（圖／翻攝自Facebook）

不過，全案經過橋頭地檢署偵辦後，案情卻出現大逆轉，檢方發現，女嬰體內有K他命反應，但保母夫妻兩人皆未驗出毒品反應，反而是彫博驗出K他命反應，研判女嬰應是在家中吸入K他命毒煙，才造成鎮靜、煩躁、錯覺、肌肉震顫及幻覺等副作用，可能導致倒地致頭部外傷可能性。

案情曝光之後，引發社會譁然，網友紛紛替保母抱不平，也湧入彫博前妻臉書私訊，質疑難道都不知道雕博吸毒嗎？

對此，女方26日也在臉書發文，表示她相信女兒有天會找到屬於自己的公道，還給自己真相。另外，她也回應網友謾罵，「不用一直在那邊妳老公抽K你不知道嗎？搞清楚狀況，他是我前夫我就要了解他所有事嗎？所以如果你們有做壞事，你媽媽都知道嗎？」