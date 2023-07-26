女大生每月收「神秘生活費」！4年不曾間斷　好心人曝光竟是他

▲女大生吳玉其保送復旦生物醫學工程系研究所。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

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大陸一位女學生吳玉其從小家庭遭遇變故，爸爸因為車禍去世，媽媽雙耳失聰，而她從讀大學那年起，每個月都會收到1000元人民幣（約新台幣4372元），一直持續到今年6月，最近才發現這是高中好友爸爸的善款。

據《錢江晚報》報導，吳玉其在3個月大時，爸爸因為車禍去世，媽媽因為難以接受打擊，長期以淚洗面，最後造成聽損雙耳失聰，吳玉其從小努力讀書，成績也非常好。2019年，吳玉其錄取蘭州大學電子系，而她每月帳戶都會收到1000元人民幣（約新台幣4372元），一直到今年6月畢業。她想找到這位資助自己4年的好心人，但除了匯款人名字，她一無所知。

輾轉經過求助，吳玉其才知道對方是高中同學張鴻敏的爸爸張少民，在妻女支持下，他做出這個善舉，每個月給她生活費，他們想低調處理，因為不想給吳玉其心理壓力。

最近，吳玉其在媽媽陪同下，見到了張少民，她除了給感謝信，也向他報告4年來的學習狀況，除了拿到好成績，還參加多項創業項目和科目競賽，更多次獲得國家獎學金，而她也保送復旦大學生物醫學工程系研究所。在離開前，吳玉其跟張少民加了微信，張少民表示，如果她讀研究所有經濟困難，一定要來找他。

▲吳玉其（中）見捐助人張少民。

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