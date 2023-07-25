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前駐台美軍分析：台灣部隊訓練像「演腳本」　每個人都很愛面子

記者林彥臣／綜合報導

一位在2021年駐台的美國特種部隊士兵布蘭登（Brandon Sanchez）接受YouTuber「Teddy Lai 賴泰迪」的訪問，針對台灣軍隊所面臨的現況進行分析，他認為台灣部隊的訓練，像是在演腳本，因為每個人都很愛面子，面對與中國潛在衝突，比起軍事準備，更重要的是台灣民眾的要有強烈的「台灣認同」保衛自己的家園。

▲▼前駐台美軍分析台灣部隊訓練的情況。（圖／翻攝自YouTube／Teddy Lai 賴泰迪）

▲前駐台美軍分析台灣部隊訓練的情況。（圖／翻攝自YouTube／Teddy Lai 賴泰迪）

布蘭登表示，他是2021年駐台的特種部隊成員之一，主要任務提升台灣陸軍的作戰知識，訓練至新的水準，幫助台灣擁有更強的陸軍。

布蘭登被問到美國與台灣軍人差異時表示，美軍特別擅長的，就是給予軍人做決定的權力，但是台灣在賦予軍人承擔責任及領導權力上，則是還在發展當中，美軍相較之下比較靈活，但許多國家軍人的缺點就是，執著於聽命。

布蘭登接著提到，台灣軍隊缺乏夜間作戰的能力，而且訓練好像有腳本，每個動作就是這樣，因為大家都很愛面子，幾乎無法看到即興訓練，像是某個關鍵長官死了，然後整個部隊討論如何調整與克服狀況。

▲▼前駐台美軍分析台灣部隊訓練的情況。（圖／翻攝自YouTube／Teddy Lai 賴泰迪）

▲布蘭登認為，比起軍事能力，台灣民眾更需要強烈的「台灣認同」。（圖／翻攝自YouTube／Teddy Lai 賴泰迪）

至於台灣如何面對中國的潛在衝突，布蘭登認為，台灣在正確的軌道上，他不認為台灣的軍事能力不足，而是台灣民眾必須做好心理準備，需要更強烈的「台灣認同」，願意動員起來保衛自己的家園。

布蘭登認為，台灣的現況，30歲以上的台灣人，他們願意為國家犧牲，但是未滿30歲的台灣人，心態上還沒準備好。

布蘭登最後說，「如果台灣爆發衝突，我會拿起武器來台灣，希望其他人也跟我一起，即使是在後方或是在街頭上幫忙，我會在台灣提供協助。」

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