　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

懸崖自拍摔進河中　男逃死全靠「一根救命繩」驚險畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲男子靠著一條繩子成功獲救。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名30歲男子前往馬哈拉施特拉邦的「阿旃陀石窟」觀光，當他正想要自拍的時候，不小心腳滑了一下，當場摔落河中，所幸他利用游泳爭取時間，讓其他人能夠展開救援。依據拍攝到的畫面，在眾人的努力之下，他抓著這根救命繩索成功獲救。

綜合自由新聞日報、紐約郵報等報導，30歲男子恰帆（Gopal Pundlik Chavan）和親戚一起來到阿旃陀石窟，參觀雄偉的佛教洞穴寺廟。然而當恰帆試著自拍捕捉迷人景色時突然腳滑，當場摔進河中。

當時恰帆在河中游泳爭取救援時間，現場一名反應迅速的保全人員拋下一根繩索展開救援，現場眾人抓著繩索兩端進行操控，恰帆也緊抓著救命繩，一行人慢慢把他往上拉，成功把他從水中救上懸崖安全地帶。

報導指出，類似情況先前也曾經在其他國家發生過。去年秋天，一名遊客在巴西熱門景點進行懸崖自拍時，不慎從40英尺（約12公尺）處墜落身亡。依據2020年一項研究，死於自拍的人比死於鯊魚攻擊的人還要多。

ET快訊
快訊／杜蘇芮外圍環流來了！　2縣市大雨特報
快訊／丁特急發「道歉聲明」：都自己人！
快訊／今年登革熱首例死亡！　40多歲女發病5天過世
大咖歌手影射跟「Jennie一夜情」！　韓網氣炸
快訊／台中大雅惡火2勇消喪命　二審改判違建工廠負責人緩刑
快訊／兒子暴斃家中！　媽媽奄奄一息
快訊／蔡英文確診！　行程取消
牛角燒肉7門市停業　員工突丟工作！資遣費爆爭議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

漁民失蹤4天　遭「4.2公尺巨鱷」吞食慘死！剖肚挖出整袋屍塊

懸崖自拍摔進河中　男逃死全靠「一根救命繩」驚險畫面曝光

柬埔寨雲壤中國海軍基地接近完工　衛星顯示碼頭可停泊航空母艦

新加坡環球影城電力短缺「大量設施中斷運行」　害遊客乾等數小時

男友「懸崖邊」浪漫求婚！她感動答應　下秒失足墜崖慘摔死

北韓深夜射2枚飛彈　邀中國派代表出席「戰勝節」活動！疫情後首次

連續夢到同一組數字　77歲女用「夢中數字」買彩券連中3次大獎

猩猩隔玻璃「聆聽寶寶心跳」　孕婦遊新加坡動物園拍下暖心一幕

最慘逃兵！新加坡男奔英國洗碗20多年　50歲返國坐牢6年半

「超級颱風」杜蘇芮襲菲律賓　淹水山崩慘況曝！多家航班取消

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

漁民失蹤4天　遭「4.2公尺巨鱷」吞食慘死！剖肚挖出整袋屍塊

懸崖自拍摔進河中　男逃死全靠「一根救命繩」驚險畫面曝光

柬埔寨雲壤中國海軍基地接近完工　衛星顯示碼頭可停泊航空母艦

新加坡環球影城電力短缺「大量設施中斷運行」　害遊客乾等數小時

男友「懸崖邊」浪漫求婚！她感動答應　下秒失足墜崖慘摔死

北韓深夜射2枚飛彈　邀中國派代表出席「戰勝節」活動！疫情後首次

連續夢到同一組數字　77歲女用「夢中數字」買彩券連中3次大獎

猩猩隔玻璃「聆聽寶寶心跳」　孕婦遊新加坡動物園拍下暖心一幕

最慘逃兵！新加坡男奔英國洗碗20多年　50歲返國坐牢6年半

「超級颱風」杜蘇芮襲菲律賓　淹水山崩慘況曝！多家航班取消

申請補助！房東跳腳「害損失400萬」　租屋妹怒：逃稅關我什麼事

聖馬爾定醫院停車場離奇死亡！駕駛倒掛車外無呼吸　搶救仍不治

韓人氣女星生兒30分後慘叫「肺90%都血」　老公淚：死亡邊緣拉回她

鋼鐵人與「最萌身高差」新秀簽約　扣取邱期許兩人「轉大人」

快訊／杜蘇芮進逼！2縣市大雨特報　警戒區出爐

漁民失蹤4天　遭「4.2公尺巨鱷」吞食慘死！剖肚挖出整袋屍塊

杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！6航班取消或延誤、8路段不排除封閉

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！網友教撇步「調整體質」天天喝超有感

金溥聰爆郭台銘曾致電主動問　「該當King？還是King Maker？」

杜蘇芮還沒來菜價先漲！　農民苦笑曝理由：都因為長毛的它

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

英國麥當勞被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！

杜蘇芮襲菲律賓　淹水山崩慘況曝！

男住旅館竟成無頭屍！警逮29歲妙齡女

台裔選美小姐「烏克蘭勞軍」供餵奶服務　險遭性侵

她用老公好市多會員卡　遭終身禁止入內

日媒：習近平曾籲共軍做戰爭準備　假設考量台灣情勢

闖空門發現沒東西偷　歹徒留鈔票走人

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

金融時報：共軍「切香腸戰術」漸改台海局勢

放送雙乳　台美小姐獻身慰勞烏軍

日「女裝癖男」遭斬首！精神科醫1家3口全涉案

全球供應趨緊　國際油價上漲

即／北韓深夜發射彈道導彈！5天內第3次

更多熱門

相關新聞

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

桃園市1名13歲少女於2020年在網路交友軟體認識張姓男子，雙方以5,000元代價合意性交易，但張男卻誘騙少女自拍裸照供其觀賞，之後張男威嚇少女出面性交易，否則公開裸照，少女未依約到場並向警方報案，未料卻在中壢警方監控下，少女赴約時被張男逼迫口交得逞。

看小鳥被抓去自拍　喵露卡通撇眼

看小鳥被抓去自拍　喵露卡通撇眼

PO整桌啤酒罐！他「派出所前錄影」嗆：老子酒駕

PO整桌啤酒罐！他「派出所前錄影」嗆：老子酒駕

爬火車自拍！觸高壓電　少年全身燒傷亡

爬火車自拍！觸高壓電　少年全身燒傷亡

韓星之間最新「對鏡自拍」方式必學！

韓星之間最新「對鏡自拍」方式必學！

關鍵字：

自拍

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面