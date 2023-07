懸崖自拍摔進河中　男逃死全靠「一根救命繩」驚險畫面曝光

▲男子靠著一條繩子成功獲救。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

印度一名30歲男子前往馬哈拉施特拉邦的「阿旃陀石窟」觀光,當他正想要自拍的時候,不小心腳滑了一下,當場摔落河中,所幸他利用游泳爭取時間,讓其他人能夠展開救援。依據拍攝到的畫面,在眾人的努力之下,他抓著這根救命繩索成功獲救。

A incident has taken place in the #AjantaCaves area. While taking a selfie at the view point waterfall in front of the Ajanta Caves, a tourist slipped and fell into a two thousand feet deep pit. The video of this incident has come to light."#Maharashtra #chhatrapatisambhajinagar pic.twitter.com/mGOmTKlDXc