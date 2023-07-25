杜蘇芮今陸警「衝擊2地區」　專家9重點提醒

▲杜蘇芮來勢洶洶。 （圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風杜蘇芮持續進逼，中央氣象局預計今天（25日）下半天發布陸上警報。天氣風險公司總經理彭啟明表示，可以觀察不同氣象模式預測都有其對台灣的衝擊，尤其是花東及高屏山區。他提醒做好防颱工作，如果什麼都沒做，這是件很危險的事情，務必要再檢查一次，趁今天最後的時間。

彭啟明在臉書列出9點提醒：

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1、預警：杜蘇芮颱風來襲，影響期間自周三至周五。



2、周一晚海上颱風警報已發布，今天白天將針對巴士海峽、陸地發布颱風警報。



3、預報路徑：颱風中心將從東南部、恆春半島，逐漸擴大到中南部以及花蓮。



4、預估颱風最接近台灣時間：周三深夜到周四上午。



5、今天：颱風外圍影響下，東半部、恆春半島可能短暫陣雨，西半部則晴朗且炎熱。



6、周三：颱風將進入巴士海峽，暴風圈自清晨逐漸進入東部、恆春，涵蓋範圍陸續擴大，風雨將更加明顯。



7、周四到周五上午：颱風中心接近台灣西南方海面，迎風面東半部將有強風豪雨，南部風雨亦較為明顯。



8、預計周五上半天：颱風中心登陸福建，下半天颱風警報可能解除。



9、周末期間：颱風已經消散，但天氣尚不穩定，請留意局部午後雷陣雨。

▼杜蘇芮最新預估路徑。（圖／翻攝彭啟明臉書）



彭啟明提醒，許多氣象預測模式都已經逐步收斂，但仍有變動度，需要滾動式觀察，您可以觀察不同氣象模式預測都有其對台灣的衝擊，尤其是花東及高屏山區。

彭啟明想問，不知道您在工作上有做好防颱演練準備沒？如果什麼都沒做，這是件很危險的事情，務必要再檢查一次，趁今天最後的時間；如果您在可能警戒區，務必要做好該有準備，做好最壞的打算安排；如果您不在警戒區，也不要過度樂觀，先準備好，今年後續都還用得到，要提防突發的意外，尤其是戶外工作者，例如強陣風或突發不穩定對流天氣發展。