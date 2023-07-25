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杜蘇芮還會長大！最新各國路徑一致了　全台風雨最劇時間曝

（圖／NCDR）

▲各國最新官方預報路徑一致了。（點圖可放大／NCDR）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風杜蘇芮還會長大！氣象專家吳德榮表示，周四至周五上半天各地慎防強風豪雨，其中東半部因地形抬升及恆春半島距環流較近，為發生「致災降雨」機率最高的地區。而最新各國官方預報出爐，路徑也幾乎一致了。

中央氣象局持續發布杜蘇芮海上颱風警報，根據今天（25日）清晨5時半最新資料，杜蘇芮繼續增強中，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，已來到中颱上限，預估未來12-18小時，近中心最大風速將來到每秒51公尺，達到強颱強度；目前7級風平均暴風半徑280公里，預設未來12-18小時將擴大到300公里。

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▼各國最新官方預報路徑一致了。（圖／翻攝typhoon2000）

（圖／翻攝typhoon2000）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今紅外線色調強化雲圖顯示，杜蘇芮眼清晰、眼牆厚實，強度直逼強烈颱風；最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，杜蘇芮通過巴士海峽、台灣海峽南部，進入福建省，不確定性範圍東側觸及台灣，西側則離台更遠。

吳德榮說，杜蘇芮的降雨對陸地的威脅，以東半部因地形抬升及恆春半島距環流較近，為發生致災降雨機率最高的地區，其次為高屏山區，但其雨量大小與路徑靠近的程度密切相關，有不確定性，需持續觀察；中部以北受地形屏障、影響相對較小；澎湖、金門無地形屏障，防災切莫輕忽。

吳德榮提到，至於停班課需符合一定的條件，在氣象局發布陸上警報前，並無各縣市風力與雨量預報可供比較，更何況決定停班課是縣市政府的權責，其中有地制宜的考量，並非完全屬氣象專業，故什麼地方會有颱風假？妄加臆測、實無必要。

▼杜蘇芮眼清晰、眼牆厚實。（圖／翻攝tropicaltidbits）

（圖／翻攝tropicaltidbits）

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日颱風環流逐漸進入巴士海峽，東半部、恆春半島降雨漸趨明顯，大台北東側偶有局部短暫雨，背風面西半部平地仍晴朗偏熱，山區偶有局部短暫雨；周三至周五上半天受颱風環流影響，周三東半部及南部雨勢加大，中部以北轉有局部陣雨；周四至周五上半天各地慎防強風豪雨。

吳德榮表示，周五下半天風雨逐漸減小；周六至下周一天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後防局部大雷雨；另外，在杜蘇芮東南方海面將另有一熱帶擾動醞釀，周五有發展成颱的機率，亦需持續觀察。

（圖／氣象局）

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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