杜蘇芮恐「下到發紫」　暴風圈觸陸時間曝

記者陳俊宏／台北報導

嚴防「下到發紫」致災降雨！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周三清晨起杜蘇芮颱風暴風圈開始接觸東南部、恆春半島陸地，之後暴風圈將會陸續涵蓋中南部、花東地區等大半個台灣陸地。天氣風險也分享未來4日雨區預報圖提醒，根據最新模擬資料，雨區仍集在東半部，但周四下半天轉偏南風後，南部山區也會開始有明顯降雨，能補多少水，就要看颱風到時離多近了。

▼4日雨區預報圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

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吳聖宇在臉書說，隨著杜蘇芮颱風朝向巴士海峽移動，氣象局在周一晚間已經針對巴士海峽發布海上颱風警報，預估今天（25日）白天期間陸上颱風警報也將發布，陸警涵蓋範圍預估將隨時間從東南部、恆春半島逐漸擴大到中南部以及花蓮一帶。

吳聖宇指出，從最新預報路徑來看，杜蘇芮將在今天白天接近呂宋島東北部近海，並在晚間逐漸進入巴士海峽東部；周三清晨起暴風圈開始接觸東南部、恆春半島陸地，之後隨著颱風中心繼續移向台灣西南方海面，暴風圈將會陸續涵蓋中南部、花東地區等大半個台灣陸地。

吳聖宇提醒，周三深夜到周四上午之間，颱風中心將會最接近台灣，預估將會通過台灣西南方海面後，繼續趨向福建沿岸，暴風圈在周四一整天持續影響台灣；要等到周五清晨左右，杜蘇芮颱風中心在福建沿岸登陸，暴風圈逐漸脫離台灣陸地，下半天後颱風警報可望解除。

▼杜蘇芮進逼台灣。（圖／翻攝digital-typhoon）



吳聖宇分析，今天受到颱風外圍環流影響，東半部地區、恆春半島有短暫陣雨，時間越晚降雨可能會越明顯；西半部受到中央山脈地形屏障，大致為晴朗炎熱的天氣，值得注意的是，受到颱風外圍沉降增溫作用影響，局部地區高溫可能達到36度或以上，入夜後才會有局部短暫陣雨的機會。

吳聖宇表示，周三颱風來到台灣南方的巴士海峽，繼續趨向台灣西南方海面，暴風圈自清晨起逐漸進入台東、恆春半島，涵蓋範圍陸續擴大，迎風面的東半部、恆春半島以及高屏地區的風雨越晚越明顯，將有大雨或局部性豪雨發生的機會，風勢逐漸增強。

吳聖宇說，北部的大台北、基隆北海岸、桃園一帶也會有一陣一陣的降雨出現，受到颱風外圍偏東風影響，北部地區（包括台北市區）也會有間歇性的強陣風出現機會；中部地區受到山脈阻擋，可能會有顯著背風沉降發生，白天風雨不明顯，晚間之後才會漸有降雨跟風勢出現，要留意的是高溫的狀況，局部區域有機會超過36-37度。

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



吳聖宇指出，周四一整天到周五上午前，颱風中心經過台灣西南方海面趨向福建沿岸，迎風面的東半部持續有強風豪雨，局部單點可能有大豪雨出現機會，風勢強大；南部的風雨也會較為明顯，如果颱風中心較為接近台灣沿岸，南部受影響程度可能就會比較大，甚至中部也連帶受到影響，還是要留意變化空間；北部則是受到颱風外圍東南風的影響，持續會有一陣一陣的風雨狀況。

吳聖宇分析，預估颱風中心將在周五上半天登陸福建，台灣附近大環境逐漸轉為偏南風，整體風雨將會逐漸減弱，下半天後趨緩的狀況更為明顯，不過迎風面的南部、東南部還是有局部較大雨勢發生的機會；外島的澎湖、金門等地的風雨則要等到入夜後隨著颱風遠離、減弱後，才會趨緩下來。