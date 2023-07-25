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台中公園阿北「1天發2萬」超狂背景曝　竟是潭子大地主

蔡姓大地主現身豐原某公園，只要民眾唱他指定的歌曲，就可領紅包。（翻攝google map）

▲蔡姓大地主現身豐原某公園，只要民眾唱他指定的歌曲，就可領紅包。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

一名台中豐原的阿伯有個特別的愛好，就是聽別人唱歌。他在公園裡提出一個「自製歌單」，讓民眾自由選擇一首歌來演唱，只要唱完就能拿到200元的紅包。這麼大方的舉動，吸引了不少人前來排隊，想要賺取這筆意外之財。

一名網友在臉書社團「豐原好康聯盟社團」發文分享一段奇特的影片，只見一大群人在公園排隊，戴著口罩、撐傘，在酷熱的陽光下耐心等待，目的是為了對「神祕阿北」唱歌，並領取200元的紅包作為報酬。然而，原PO卻對這種輕易賺錢的方式心存疑慮，懷疑可能是某種詐騙手法，並質疑「錢真的有這麼好賺嗎？」

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不少網友對「神祕阿伯」在豐原聽歌發紅包的故事感到好奇和懷疑，認為這樣的好康不太可能是真的，但是據聞這名「神祕阿伯」是潭子的蔡姓大地主，年紀68歲，坐擁荔枝園和筍子園。平常興趣是喜歡聽人唱歌，所以他會在不同地方舉辦聽歌發紅包的活動。

據悉，蔡老先生愛聽人唱歌，只要唱他指定的歌曲，就可以得到200元的紅包。曾經光是一天就撒出2萬元發紅包，還表示「以前都是先包好再到現場發，現在則是到場看人數才包紅包」，甚至還辦過抽獎活動，原先他大多在潭雅一帶走動，但最近現身豐原活動。

針對蔡老先生在豐原區成功路一處公園發紅包的行徑，警方表示有接獲民眾報案，懷疑是詐騙集團，但警方到場查無不法情事，只是提醒民眾避免在太陽底下久站中暑，注意安全。

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