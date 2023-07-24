泰總理大熱門皮塔被國會拒絕「二次提名」　監察員交憲法法庭裁決

▲泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

泰國前進黨黨魁皮塔在國會選舉中失利，保守派勢力主張皮塔不能在第二輪選舉中被二次提名，經過半數議員表決通過。不過，監察員辦公室認為國會此舉有違憲疑慮，此案將交由憲法法庭裁決，並建議暫停第3次總理投票。

泰國5月14日舉行國會眾議院大選，其中前進黨獲得152席成為第一大黨，為泰黨則取得141席為第二大黨。前進黨和為泰黨及其餘6個小黨組成8黨聯盟，推舉前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。

不過，泰國總理候選人需要在國會表決中獲得參眾兩院750席議員中過半的376席支持，而8黨聯盟的312席仍遠達不到過半門檻，皮塔因此在13日的國會總理表決中失利。

除此之外，前進黨主張修改泰國刑法中頗具爭議的冒犯君主罪，因此遭親王室和軍方的保守派議員反對。在19日的第二輪表決中，有議員提出根據泰國國會議事規則，議案否決後同一會期不能再次提出，因此皮塔不得被二度提名。經過辯論後，過半數議員表決反對皮塔被二次提名。

監察員辦公室24日表示，監察員認為國會此舉有違憲疑慮，因為總理選舉應該依據憲法規定，而不適用議事規則，因此將此案送交憲法法庭裁決，同時建議憲法法庭應暫停預計27日舉行的國會第三輪總理表決。