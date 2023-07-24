中評委提案將「韓國瑜列不分區第一」？　挺侯大老：有助團結

▲國民黨全代會，韓國瑜出席相挺侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄭佩玟／新北報導

國民黨昨召開全代會，總統參選人侯友宜與高雄市前市長韓國瑜熱情相擁，顯現團結契機，感動不少藍軍支持者。國民黨今（24）日召開中央評議委員會（中評會），據悉中評委邱復生趁著這股團結氣氛，提議建請黨中央將韓國瑜列入不分區立委第一。挺侯大老、中評委劉盛良則表示，此舉有助團結勝選，就看韓願不願意接受。

國民黨全代會昨在板橋體育場正式提名侯友宜角逐2024總統大選，4年前韓國瑜也在此獲得全代會提名，但侯卻因故缺席。4年過後，韓不計前嫌答應出席，侯則在大門口熱情迎接，只見兩人緊緊相擁，讓藍軍看到團結契機。為了延續這股團結氣氛，國民黨今召開中評會時，據悉中評委邱復生提議，建請黨中央將韓國瑜列入不分區立委第一，與侯友宜相互拉抬、攜手打贏明年總統及立委大選。

挺侯大老、中評委劉盛良表示，韓國瑜如果自己有意願進到不分區立委名單，「當然很好」，因為有助於展現團結、幫助勝選。至於韓國瑜不分區名次適宜在前面一點還是後面一點，劉說，只要韓答應都好。劉強調，不用太前，也不用太後，只要韓答應都好。對此消息，一位黨務高層未予否認，只表示這件事不能由他來說。