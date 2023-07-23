傅崐萁與侯友宜握手拍肩「眼神無交集」　避答「是否唯一挺侯」

▲傅崐萁23日上午抵達國民黨全代會現場，與門口迎接貴賓的侯友宜握手、拍肩致意。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨全代會今（23日）上午在板橋體育館登場，國民黨總統參選人侯友宜8時54分就到場，並在大門口迎接後續到場的來賓，期間也與花蓮縣立委傅崐萁握手致意。不過，當傅崐萁被媒體問是否唯一支持侯友宜時，並未回應，而是快步走進會場。

國民黨全代會23日上午7時50分至9時20分辦理報到，會議並於上午9時半開始。國民黨主席朱立倫於8時49分許抵達會，而侯友宜則於8時54分到場，並在板橋體育館大門口，迎接後續抵達的來賓，包含高雄市前市長韓國瑜、國民黨前主席洪秀柱、國民黨副主席連勝文、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安，最後於9時24分陪同前總統馬英九一同走進會場。

之前傅崐萁被納入國民黨中央選戰策略會報名單，侯友宜就喊話拒絕黑金，而傅則回擊，侯若覺得選策會不盡理想，「請你來接受、接管」，此後三度缺席挺侯活動，因此傅今出席全代會，外界高度關注他與侯的互動。

傅崐萁於9時15分前抵達全代會會場，並與門口迎接貴賓的侯友宜握手致意；在步入會場期間，媒體詢問是否唯一支持侯友宜，以及是否將與今下午到花蓮出席活動的鴻海創辦人郭台銘合體，傅崐萁皆未回答，快步走進會場。