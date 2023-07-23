全代會侯友宜、韓國瑜3度擁抱　他分析「有加分」：未來要做的還很多

記者皮心瑀／台北報導

國民黨全代會23日通過提名總統參選人侯友宜，前高雄市長韓國瑜則親自到場，破除不合雜音，兩人會中三度擁抱，展現團結。前立委邱毅分析，今天的互動應該是加分的，但未來要做的事情還很多。

▲國民黨全代會，前高雄市長韓國瑜跟總統參選人侯友宜合體。（圖／記者屠惠剛攝）

邱毅說，在國民黨全代會的會場外，侯友宜親自迎接韓國瑜，見面後擁抱牽手耳語，臉上堆滿笑容，言語上不斷表達歉意。而韓國瑜也投桃報李，在陳述三個願望的最後，說出「支持國民黨候選人侯友宜，一起下架民進黨」，這樣至少能使部分韓粉釋懷支持，但效果究竟有多大，就很難說了。畢竟在這場互動前，確實存在著一些瑕疵。

邱毅提到，首先來得太晚，如果是一個月前出現，效果就更好了。二是事前有太多情緒勒索的動作，三是包括親國民黨的媒體幫倒忙，網軍的言論更令人不舒服，使這場互動有被硬逼上演的感覺。不過，有還是比沒有好，侯友宜能抱歉，禮遇韓國瑜，展現老實人的本質，承認過去歲月靜好的自私行徑有錯，一定能化解部分的矛盾。但冰凍三尺非一日之寒，積怨不是靠一次表演就可以解決的，未來要做的事情還很多，端看侯友宜的悟性和誠意了。

邱毅也喊話，侯友宜要記住他兄長提醒的話，回歸老實人的本質，那應該也是侯家的家訓。千萬別再讓其他人任意扭曲，做回侯友宜自己，回到打擊犯罪的鐵漢形象，侯友宜的選情才會真正的得到改善。