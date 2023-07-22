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澤倫斯基：克里米亞大橋是烏克蘭「合法目標」　必須清除

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基21日在「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）發表視訊談話時提到，克里米亞大橋（又稱克赤大橋）連接俄羅斯本土和克里米亞半島，是烏克蘭的合法目標，必須清除。

綜合CNN、烏克蘭國家通訊社等報導，澤倫斯基稱克里米亞大橋是敵軍在法律、國際法、所有適用範圍之外所建造的設施，不只是一條後勤路線，也是天天用來為戰爭提供彈藥的道路，使克里米亞半島軍事化，任何帶來戰爭而非和平的目標都必須被清除。

▲圖為克里米亞大橋。（圖／路透）

澤倫斯基重申，烏克蘭政府的目標是收回整個克里米亞，「這是我們的主權領土，是我國不可分割的一部分」。關於烏軍反攻行動，他指出，反攻進展比預期慢，因為行動開始的時間比原計劃晚，讓俄羅斯有更多時間在烏克蘭土地上部署地雷並建立多條防線。

克里米亞大橋是連接克里米亞半島及俄羅斯卡斯洛達地區（Krasnodar）的大橋，由俄羅斯耗資建造，在2018年開通時，總統普丁親自參加典禮儀式。2022年10月，橋上一輛裝有炸藥的卡車行駛期間爆炸，導致大橋結構嚴重受損，歷經數月修繕後才恢復道路、鐵路交通；到了2023年7月17日，大橋發生爆炸事件導致道路受損，俄方稱造成一男一女死亡、一名孩童受傷。

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