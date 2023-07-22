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杜蘇芮恐成爆頭颱！估下周四在宜花登陸　氣象局示警：具威脅性

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風朝西移動，氣象粉專表示，根據氣象局最新預測路徑，杜蘇芮有機會在下周四(27日)在「宜花」附近登陸。氣象局則表示，官方預測路徑往北微調，預計下周二(25日)發海警，也不排除發布陸警，仍要看未來颱風北轉角度而定，不過杜蘇芮颱風對台灣具威脅性，不容小覷，到台灣附近是強度最強的時候。

▲▼杜蘇芮颱風最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

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氣象局預報員林定宜表示，杜蘇芮颱風今(22日)上午8點距離鵝鑾鼻東南方1430公里海面，以緩慢速度偏西前進，將逐漸行經菲律賓東方海面轉向西北，轉向時間點大概下周一(24日)，目前杜蘇芮還是輕度颱風，下周一之後，強度可能會增強並轉向西北，未來轉向偏北角度是決定影響台灣強弱程度關鍵。

林定宜表示，目前來看，美系模式預報路徑以偏北為主，歐系模式預測路徑偏南方向，氣象局整合經過分析研判加上氣象局自身模式預測，做出官方預測路徑稍微向北微調，未來2到3天颱風接近，路徑還可能再微調，但目前各國模式路徑有往台灣收斂趨勢，綜合來看，杜蘇芮都可能影響台灣附近。

針對最快何時發颱風警報，林定宜指出，從官方路徑來看，下周二(25日)發布海警機率高，陸警還要持續觀察，但以目前預測情況，發布陸警沒有排除。

▲▼杜蘇芮颱風路徑，各國預測趨於一致。（圖／NCDR）

▲杜蘇芮颱風路徑，各國預測趨於一致。（圖／NCDR）

林定宜強調，杜蘇芮颱風對台灣具威脅性，不容小覷，影響程度要端視偏北角度而定，若偏北一點，降雨將以北部、東北部、東部為主，其他地區為局部短暫陣雨；若偏南，全台各地都有降雨機會。

林定宜提醒，杜蘇芮未來威力有增強趨勢，下周一、下周二之後增強速度明顯，海警和陸警都不排除發布，影響情況要看未來颱風北轉角度而定；杜蘇芮颱風到台灣附近，可能是強度最強的時候，目前預報在中颱上限，是否變強颱仍在誤差範圍內，會受到其他地形等影響，可能會影響強度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據氣象局早上最新預測路徑，杜蘇芮颱風有機會在下周四(27日)在「宜花」附近登陸，雖然距離尚遠，講登陸還早，但請基宜花東的朋友趁假日做一下準備，尤其已經很久沒有颱風，招牌、各種懸掛物們可能鬆懈了，值得注意的是，路徑不確定性又變大了，表示還有東挪西移的調整空間，繼續觀察下去。

▼根據氣象局最新預測路徑，有機會在下周四(27日)在「宜花」附近登陸。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲▼根據氣象局最新預測路徑，有機會在下周四(27日)在「宜花」附近登陸。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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