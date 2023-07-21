女鄰居沒鎖門…惡狼持刀躲衣櫃「獸行13分鐘」　一審重判15年

▲吳男持刀闖入女子房內性侵得逞，一審判刑15年。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭吳姓男子2022年10月見同棟另一租屋女子未鎖門到公共陽台處洗衣，持折疊刀進女子房內，脫衣躲衣櫃，女子返回，吳男衝出將女子撂倒，亮刀要搶錢，並強脫女子衣物，以刀威逼女子口交得逞，並錄下性侵過程，得逞後吳男搶走女子男友內褲，恐嚇勿報警後隨即離去。吳男犯強盜強制性交罪的惡行過程共13分鐘，宜蘭地院依法判刑15年。

吳男有多次竊盜前科，2022年10月22日下午6時50分，見同棟租屋女子未鎖門到公共陽台洗衣，他持黑色摺疊短刀躲進女子房間衣櫃內，脫光衣服伺機性侵。下午6時52分許，吳男見女子進房間，衝出衣櫃毆打女子後腦杓數下，女子尖叫反抗，吳男抓住女子頭髮將人撂倒在地，亮刀威脅說：「把錢拿出來。」女子害怕從床頭櫃拿出6張500元現鈔給吳男。

吳男再強脫女子衣物要性侵，遭扺抗時，吳男竟第2次將人撂倒，以刀威逼口交得逞還錄影，離去前搶走女子男友內褲，並恐嚇不得報警，但未拿走之前搶劫的3000元。

宜蘭地方法院審理，以吳男素行不良，不顧被害女子一再求饒、多處受傷流血，仍執意犯下獸行，離去時還恫嚇，惡性重大、令人髮指，但另考量他犯後坦承犯行，也未取走3000元，以及家庭經濟狀況等因素，判有期徒刑15年。