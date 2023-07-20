　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女童被麥克雞塊燙傷「判賠2400多萬」　美陪審團：麥當勞要負責

麥當勞雞塊,麥克雞塊。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥當勞的麥克雞塊深受顧客喜愛。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州一名女童享用「快樂兒童餐」時，竟被麥克雞塊燙傷，父母憤而提告。布勞沃德郡（Broward Country）大陪審團19日判定，麥當勞及當地特許營運商都必須負責，賠償金額高達80萬美元（約新台幣2484萬4000元）。

NBC 6 South Florida報導，這起案件發生在4年前，女童母親在得來速購買餐點後，把餐盒遞給後座的孩子。當時年僅4歲的小女孩打開後，不慎把麥克雞塊弄掉，卡在大腿及兒童座椅之間長達2分鐘，造成2級燒燙傷及難看疤痕。

2019年8月，女童父母提告麥當勞及特許營運商Upchurch Foods，主張被告未能警告消費者熱食的危險，沒有適當訓練員工，還把食物烹煮到高於必要的溫度。他們宣稱，麥當勞塔瑪拉克（Tamarac）分店提供「燙到危險且不合理」的雞塊，溫度高達200°F（93.3°C）。

▲▼麥當勞示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥當勞被陪審團認定，也要對女童燙傷事件負責。（示意圖／達志影像／美聯社）

麥當勞法律團隊則宣稱，雞塊溫度不會超過160°F（約71.1°C），而烹煮到這個溫度，是為了避免沙門氏桿菌中毒。此外，雞塊通常不是拿來壓在皮膚上超過2分鐘的。

這起官司纏訟多年，今年5月，另一個陪審團判定，2方被告都須負起責任。其中，麥當勞未能提供安全處理餐點的指示，特許營運商則有疏忽，未能警告消費者熱食的風險。

女童母親19日向記者表示，儘管賠償金額比最初要求1500萬美元（約新台幣4.6億）低了許多，但她對於陪審團的決定相當滿意。

ET快訊
快訊／天降冷氣機！　板橋22歲女遭砸命危
快訊／綠參選人硬蹭陳紫渝　民進黨怒了：要道歉
快訊／親弟涉共諜案被逮　郭書瑤首回應了
開房挑百元商旅！　陳紫渝爆「里長超低月薪」嚇呆邰智源
快訊／午後對流雨開轟！　14縣市大雨特報
快訊／郭書瑤胞弟捲共諜案！　20萬交保
公婆捨不得開冷氣！　兒吼「冰櫃1天5000元貴死」
北村豐晴說她「內褲草莓味」　安心亞首現身回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

為何有人染COVID卻無症狀　首份「天選之人基因」解密出爐

駛入黑海一律視為軍事目標！　美警告：俄恐襲擊民船後甩鍋烏克蘭

女童被麥克雞塊燙傷「判賠2400多萬」　美陪審團：麥當勞要負責

瓦格納首腦普里格津：暫不投入烏克蘭戰爭

男大生衝浪被拖入海中　一看「鯊魚含著他的腿」好友捨身救命

烏克蘭港城市中心遇襲失火18傷　俄控烏無人機攻擊克里米亞釀1死

印度連日暴雨致災！恐怖土石流奪4命　逾百人活埋9公尺瓦礫堆下

希臘度假島發現「男子斷頭」扔進垃圾桶　警搜查又找到一袋內臟

美兵叛逃北韓「史上至少7人」　他拒打越戰滯留40年才獲釋

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

Rinnai林內2023全系列「三新」有感 高品質、高顏值創造美好幸福哲學

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

為何有人染COVID卻無症狀　首份「天選之人基因」解密出爐

駛入黑海一律視為軍事目標！　美警告：俄恐襲擊民船後甩鍋烏克蘭

女童被麥克雞塊燙傷「判賠2400多萬」　美陪審團：麥當勞要負責

瓦格納首腦普里格津：暫不投入烏克蘭戰爭

男大生衝浪被拖入海中　一看「鯊魚含著他的腿」好友捨身救命

烏克蘭港城市中心遇襲失火18傷　俄控烏無人機攻擊克里米亞釀1死

印度連日暴雨致災！恐怖土石流奪4命　逾百人活埋9公尺瓦礫堆下

希臘度假島發現「男子斷頭」扔進垃圾桶　警搜查又找到一袋內臟

美兵叛逃北韓「史上至少7人」　他拒打越戰滯留40年才獲釋

快訊／高雄3分局爆「開假紅單吊扣變吊銷」　4警涉貪污遭約談

專挑信義區蘋果店下手　醫院助理員3個月摸走12組Air pods

《木曜4》團隊出走！阿部瑪利亞吐實情　　揭邰智源私下暖舉

快訊／女子淡水漁人碼頭散心　海巡隊部前突落水被救起

快訊／冷氣機17樓掉落！22歲女等公車遭砸中頭破命危送醫

1.5萬就能入手美債ETF　新兵00931B「8／7掛牌」

AI股不同調！美系外資欽點4檔看俏　2關鍵喊賣仁寶

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

為何有人染COVID卻無症狀　首份「天選之人基因」解密出爐

周杰倫7歲大女兒突問「哲學問題」 昆凌PO照一看答案驚呆：竟然！

國際熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

沒穿救生衣！韓海兵隊搜救「遭急流沖走」

中國經濟5問題連爆　專家預言最終結局

台女拿光無人店的餃子　日本店家看監視器傻眼

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

吳欣盈歐洲議會搶發言：老遠來就要強調台灣立場

男救野生小鹿一命　遭公司開除

重啟黑海穀物協議　俄羅斯提條件了

恐怖絕命車禍！18歲正妹慘死

美共和黨總統初選民調　川普47％支持率狠甩對手

喝下「朋友帶的酒」　下秒全家洗腎搶救

瓦格納兵變後首次露面　普里格津現身白俄

驚傳22歲女網紅突然身亡　家屬證實死因

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

更多熱門

相關新聞

男大生突然被拖下海　目睹鯊魚含他的腿

男大生突然被拖下海　目睹鯊魚含他的腿

美國佛州21歲男大生克里斯(Chris Pospisil)在新士麥那海灘(New Smyrna Beach)海灘衝浪時，突然遭到鯊魚攻擊，目睹自己整隻腳被鯊魚含在口中的驚悚畫面，幸好後來被朋友救回岸上，差點失去一條腿。

美兵叛逃北韓「史上至少7人」

美兵叛逃北韓「史上至少7人」

麥當勞「深夜食堂」每天只開5小時

麥當勞「深夜食堂」每天只開5小時

男墜入冰川湖　GoPro拍下「自己溺死」

男墜入冰川湖　GoPro拍下「自己溺死」

消息人士：哈梅要求和拜登共乘空軍一號

消息人士：哈梅要求和拜登共乘空軍一號

關鍵字：

北美要聞麥當勞麥克雞塊燒燙傷

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面