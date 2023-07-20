女童被麥克雞塊燙傷「判賠2400多萬」　美陪審團：麥當勞要負責

▲麥當勞的麥克雞塊深受顧客喜愛。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州一名女童享用「快樂兒童餐」時，竟被麥克雞塊燙傷，父母憤而提告。布勞沃德郡（Broward Country）大陪審團19日判定，麥當勞及當地特許營運商都必須負責，賠償金額高達80萬美元（約新台幣2484萬4000元）。

NBC 6 South Florida報導，這起案件發生在4年前，女童母親在得來速購買餐點後，把餐盒遞給後座的孩子。當時年僅4歲的小女孩打開後，不慎把麥克雞塊弄掉，卡在大腿及兒童座椅之間長達2分鐘，造成2級燒燙傷及難看疤痕。

2019年8月，女童父母提告麥當勞及特許營運商Upchurch Foods，主張被告未能警告消費者熱食的危險，沒有適當訓練員工，還把食物烹煮到高於必要的溫度。他們宣稱，麥當勞塔瑪拉克（Tamarac）分店提供「燙到危險且不合理」的雞塊，溫度高達200°F（93.3°C）。

▲麥當勞被陪審團認定，也要對女童燙傷事件負責。（示意圖／達志影像／美聯社）



麥當勞法律團隊則宣稱，雞塊溫度不會超過160°F（約71.1°C），而烹煮到這個溫度，是為了避免沙門氏桿菌中毒。此外，雞塊通常不是拿來壓在皮膚上超過2分鐘的。

這起官司纏訟多年，今年5月，另一個陪審團判定，2方被告都須負起責任。其中，麥當勞未能提供安全處理餐點的指示，特許營運商則有疏忽，未能警告消費者熱食的風險。

女童母親19日向記者表示，儘管賠償金額比最初要求1500萬美元（約新台幣4.6億）低了許多，但她對於陪審團的決定相當滿意。