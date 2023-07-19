NCC「+886 9」防詐語音警示推出2日減少21萬通　盼行動儘速上線

記者蘇晟彥／台北報導

NCC攜手電信業者於7月17日正式推出「國際來話語音警示」，針對「+886 9」境外詐騙電話進行攔阻提醒，在19日例行記者會上，公佈從6月平均33萬通，2日內下降至僅剩12萬通，並表示會再針對相關資訊進行分析，期盼10月份在行動通話上也能同步實行，達到堵詐功效。

NCC 日前公佈「國際來話語音警示」功能，與電信業者合作在 17日 開始針對固網實施「國際來話語音警示」（International Fraud Calls Alerting System），在受話用戶拿起話機後播放7秒「 請注意，這是國際電話，小心詐騙」警示音訊，並用國語、台語各一次，以達到提醒民眾提高警覺、辨識是否為詐騙電話。

在19日例行記者會上，NCC副主委翁柏宗指出，在上線後兩日成效顯著，從6月份平均每日33萬通，到17日線上首日降低至18.5萬通，18日更是剩下12萬通，而聽完7秒警示後仍持續通話的數量，17日為1.9萬通、18日則剩下8521通。

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對此，翁柏宗表示將再過幾日資訊將完整後再進行分析，會再與電信業者持續合作，期盼除了固網外，10月份能夠在行動通話上上線，甚至更早的話能提前至9月份就能進行，此外，翁也指出台灣是第一個提供固網語音警示的首例（香港則為行動通話上第一），將持續透過此方式減少民眾接觸到詐騙、或是分辨到這通電話屬於國際電話，減少受騙風險。