　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

NCC「+886 9」防詐語音警示推出2日減少21萬通　盼行動儘速上線

記者蘇晟彥／台北報導

NCC攜手電信業者於7月17日正式推出「國際來話語音警示」，針對「+886 9」境外詐騙電話進行攔阻提醒，在19日例行記者會上，公佈從6月平均33萬通，2日內下降至僅剩12萬通，並表示會再針對相關資訊進行分析，期盼10月份在行動通話上也能同步實行，達到堵詐功效。

▲▼

NCC 日前公佈「國際來話語音警示」功能，與電信業者合作在 17日 開始針對固網實施「國際來話語音警示」（International Fraud Calls Alerting System），在受話用戶拿起話機後播放7秒「 請注意，這是國際電話，小心詐騙」警示音訊，並用國語、台語各一次，以達到提醒民眾提高警覺、辨識是否為詐騙電話。

在19日例行記者會上，NCC副主委翁柏宗指出，在上線後兩日成效顯著，從6月份平均每日33萬通，到17日線上首日降低至18.5萬通，18日更是剩下12萬通，而聽完7秒警示後仍持續通話的數量，17日為1.9萬通、18日則剩下8521通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，翁柏宗表示將再過幾日資訊將完整後再進行分析，會再與電信業者持續合作，期盼除了固網外，10月份能夠在行動通話上上線，甚至更早的話能提前至9月份就能進行，此外，翁也指出台灣是第一個提供固網語音警示的首例（香港則為行動通話上第一），將持續透過此方式減少民眾接觸到詐騙、或是分辨到這通電話屬於國際電話，減少受騙風險。

ET快訊
Faye詹雯婷突出意外急送醫！　暫停所有工作
黃子佼點名爆料13藝人！　首吐真實原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵區間車驚傳變態出沒！女上班族遭「後方推頂」　5度受害崩潰

正妹物理治療師曝光！追蹤數2天多2萬　鄉民推爆：決定忘掉王小姐

館長粉專消失「火速恢復」原因曝光！竟是FB高層出手了

NCC「+886 9」防詐語音警示推出2日減少21萬通　盼行動儘速上線

人夫怒嗆呂捷「造成家庭失和」！他鞠躬道歉：等等就封鎖尊夫人

罕病兒吵鬧遭制止「媽媽怒留負評」！同場顧客還原現場風向大逆轉

10夯團「秒殺戲」巡演免費看！明華園搬睽違11年壓箱寶：演完倒1周

本土登革熱逼近500例！藍營喊羅一鈞進駐台南　疾管署曝三級應變機制

想準時下班！台彩小編徵同事　開6條件：要分清「在再的得」

雙薪200萬卻不敢生！夫妻「不辦婚宴」連蜜月都不去　鄉民看傻眼

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

「最美里長」密戀半年！　陳紫渝：很珍惜這段感情

台鐵區間車驚傳變態出沒！女上班族遭「後方推頂」　5度受害崩潰

正妹物理治療師曝光！追蹤數2天多2萬　鄉民推爆：決定忘掉王小姐

館長粉專消失「火速恢復」原因曝光！竟是FB高層出手了

NCC「+886 9」防詐語音警示推出2日減少21萬通　盼行動儘速上線

人夫怒嗆呂捷「造成家庭失和」！他鞠躬道歉：等等就封鎖尊夫人

罕病兒吵鬧遭制止「媽媽怒留負評」！同場顧客還原現場風向大逆轉

10夯團「秒殺戲」巡演免費看！明華園搬睽違11年壓箱寶：演完倒1周

本土登革熱逼近500例！藍營喊羅一鈞進駐台南　疾管署曝三級應變機制

想準時下班！台彩小編徵同事　開6條件：要分清「在再的得」

雙薪200萬卻不敢生！夫妻「不辦婚宴」連蜜月都不去　鄉民看傻眼

恐怖絕命車禍！卡車輪胎「突噴飛」　18歲正妹遭砸中慘死

台鐵區間車驚傳變態出沒！女上班族遭「後方推頂」　5度受害崩潰

黃子佼認了MeToo風暴剛起就已焦慮不安！　「被自己反嗜」10年努力全毀

共話山河美　兩岸青少年詩詞大會圓滿落幕

爆不滿家凱單飛退追IG！　青峰首回應「當面質問」喊冤：我太可憐

正妹物理治療師曝光！追蹤數2天多2萬　鄉民推爆：決定忘掉王小姐

網傳吃肉桂能降血糖？食藥署闢謠：無科學根據「仍需按醫囑服藥」

符合NIJ 3級防護標準　國軍3級抗彈板實彈鑑測

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

生活熱門新聞

館長粉專火速恢復原因曝！FB高層出手了

最正護理師比基尼險繃開　粉絲驚呼：捨不得閉眼

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

罕病兒吵鬧遭制止母怒給負評！風向逆轉急刪文

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

國中妹「穿這件」被主任約談！兩派吵翻了

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

六福村水樂園「包包佔位被偷」　他公審園方反被酸爆

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

買無糖鮮奶茶！店員「硬舀1匙蜜」她傻了

堅持不生100％後悔？　他嘆：有小孩「人生被判20年有期徒刑」

更多熱門

相關新聞

米客邦紅魔手機未審販售NCC開罰

米客邦紅魔手機未審販售NCC開罰

米客邦（伊瑪格科技有限公司）今年在募資平台flyingV 開放預購「紅魔8Pro電競手機」，但直至7月，仍有大批消費者遲遲未收到貨，至官方申請退費都收到罐頭訊息回覆，最後得知手機並未送審NCC的事實。對此，NCC針對此案回覆，此案涉及「販售」、「輸入」兩項行為，目前已經完成販售行為蒐證，會在下周決議是否開罰、實際罰金。

傅崐萁控「趁亂讓鏡電視上架」

傅崐萁控「趁亂讓鏡電視上架」

NCC辦打詐論壇防電信網路詐欺

NCC辦打詐論壇防電信網路詐欺

打擊「+886 9」詐騙NCC推7秒警訊

打擊「+886 9」詐騙NCC推7秒警訊

「當選就撤掉NCC」！　侯友宜：全民已不信任NCC、要打掉重練

「當選就撤掉NCC」！　侯友宜：全民已不信任NCC、要打掉重練

關鍵字：

NCC

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

館長粉專火速恢復原因曝！FB高層出手了

桃園1女遭亂刀砍死　兇嫌男被聲押

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」：洗基因失敗

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

黃子佼打給張小燕痛哭2hr！被鄰居逼出門崩潰

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

foodpanda「全台8／9起收平台費」

中彈員警二度回鍋　曾抱怨不適應

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面