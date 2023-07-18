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本土登革熱破400例「創10年新高」！上周增127例　疫情擴至台中

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年登革熱來勢洶洶，疾病管制署今（18）日公布國內新增127例本土登革熱，分布於4縣市，其中台南市超過百例最為嚴重，而台中市也首見病例，疫情往北擴散；今年到目前為止本土病例已經有425例，創下10年新高，且有6例重症，疫情處於上升階段。

依據疾管署統計，國內上周(2023年7月11日至7月17日)新增127例登革熱本土病例，個案居住地為臺南市(95例)、雲林縣(23例)、高雄市(7例)及臺中市(2例)，分別於臺南市東區33例、永康區24例、仁德區22例、歸仁區6例、安南區及北區各4例、中西區及新化區各1例，雲林縣古坑鄉19例、斗六市3例及臺西鄉1例，高雄市鳳山區及阿蓮區各2例、三民區、湖內區及左營區各1例，臺中市大里區及沙鹿區各1例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中75例男性、52例女性，發病日介於6月21日至7月17日。

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疾管署說明，本土疫情升溫，臺南市仁德區、東區、永康區為主要疫情群聚區，另北區公園里及週邊里別與歸仁區出現群聚疫情，亦具社區傳播風險，新增個案多與疫情群聚區具關聯性，惟病例分布里別逐漸外擴趨勢且出現感染源待釐清個案；雲林縣新增病例均與古坑鄉荷苞村及水碓村週邊疫情群聚區有關且移出病例至臺中市。

高雄市新增鳳山區職場群聚並檢出登革病毒第二型，另阿蓮區亦出現群聚疫情，雖部分個案具台南市活動史，惟不排除於當地感染風險或引發疫情，仍須提高警覺；臺中市新增病例曾至臺南市及雲林縣，與疫情群聚區具關聯性；近期南高屏三縣市及雲林縣古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。此外，為盡速控制疫情，降低病媒蚊密度，衛生單位持續在疫情發生地區進行孳生源查核清除和化學防治工作，也請民眾配合。

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署呼籲，目前正值登革熱流行期，氣候炎熱且各地均有午後雷陣雨，有利於病媒蚊孳生。請民眾於戶外活動時落實穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑等防蚊措施；並務必做好「巡、倒、清、刷」，經常巡查家戶內外是否有容器、帆布、廢輪胎或水溝等積水處，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。

如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

國內今(2023)年截至7月17日累計425例本土病例，其中臺南市362例、雲林縣42例、高雄市18例、臺中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔44%(187例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)，目前累計6例重症病例，其中2例住院中；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

另今年累計68例境外移入病例，感染國家分別自印尼(16例)、泰國(16例)、馬來西亞(14例)、越南(8例)、菲律賓(5例)、馬爾地夫(4例)、印度(3例)、寮國(1例)及緬甸(1例)移入。

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