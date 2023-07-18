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台中異想新樂園暑假職人體驗　Q版警消出任務

▲▼ 。（圖／異想新樂園提供）

▲異想新樂園將在8月展開一系列「職人體驗」活動。（圖／異想新樂園提供）

記者白珈陽／台中報導

Fun暑假真快樂！位於台中軟體園區的異想新樂園，將在8月展開一系列「職人體驗」活動，透過「軍警消」的職業實訓、實況觀摩、宣導教學，除了讓大小朋友體驗軍人、警察、消防員的辛苦外，小朋友還可以穿上Q版的制服，化身成維護正義、保護人民的小英雄。

異想新樂園與台中市政府消防局第三救災救護大隊、台中市政府警察局霧峰分局、陸軍第十軍團機步234旅，將分別於8月6日、12日及19日舉辦「一日職人體驗」活動，現場除了有三輪式消防救災機車、警用重機、射擊模擬等裝備展示外，還規劃了小制服體驗、預防宣導、模擬實作等互動關卡。

▲▼ 。（圖／異想新樂園提供）

▲現場有三輪式消防救災機車、警用重機、射擊模擬等裝備展示。（圖／異想新樂園提供）

異想新樂園表示，軍人、警察、消防員都是保衛國家、保護人民生命安全的工作，此次舉辦的「一日職人體驗」活動，不僅讓民眾體驗各職業的辛苦，更希望透過體驗和宣導教學，讓孩子從小就能有機會接觸、認識各職業，同時也讓孩子學習保護自身安全、正確的防禦觀念，以寓教於樂的方式加強預防的觀念，潛移默化增加小朋友的職業認知及自我防衛意識。

此外，大里藝術廣場從8月3日起推出「都市叢林CHILL一下」，現場以多組療癒氛圍的帳篷進行營造，搭配大片草皮、植栽，讓來到廣場的民眾，可以舒適的席地而坐、野餐、拍照，如同置身在大自然中，享受悠閒的渡假風情。

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