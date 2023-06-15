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台中警察節活動　小小孩闖關領警探徽章…喜喊：長大也要當警察

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲20名小朋友穿上特製警察制服，變身小小警探。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰警分局15日於大里區異想新樂園舉辦「小小Police出任務」活動，20名小朋友穿上特製警察制服，變身小小警探，在警方的帶領下闖過「警用裝備及武器介紹」、「特警打擊手」、「婦幼小天使」等層層關卡，霧峰警分局副分局長鄭又銘也親臨現場頒發「小警探徽章」給每位小朋友，讓每個孩子都興奮高喊「長大也要當警察」。

霧峰警分局表示，現在的新興毒品樣態多元，許多毒品不以傳統方式流通，而是偽裝成果凍、跳跳糖、軟糖、梅子粉等型式，來迷惑小朋友和家長，為讓小朋友深刻了解，偵查隊展示「仿真毒品」模型讓小朋友觀察，並告知小朋友千萬不要隨便食用來路不明的糖果、巧克力等零嘴。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市霧峰警分局15日於大里區異想新樂園舉辦「小小Police出任務」活動。（圖／民眾提供）

警方指出，為保護孩子們現實生活中「行」的安全，更讓今天到場的小朋友騎乘警用小哈雷親身體驗，並認識交通安全的重要性，例如禮讓行人、路口減速慢行等。

中陽集團整合行銷部經理張聞雨表示，透過小小警察體驗營活動，除了讓孩子們從小學習守法觀念及實用知識外，也能體驗警察工作辛苦的一面

霧峰警分局說，希望透過小小Police活動，將犯罪防治、婦幼及交通安全教育等觀念向下紮根，讓孩童有更正確保護自我的觀念，讓警察親善親民且溫暖正面形象深植民眾心中、拉近警民距離、提升警察正面形象；犯罪預防亦不分年紀，除了讓孩童能夠認識警察工作外，也藉此教導正確法治觀念，寓教於樂，家長與孩童都能從中學習成長。

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