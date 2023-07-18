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社會 社會焦點 保障人權

博士老闆爆掏空！　員工1舉動慘背1.2億債

卓瑩鎗的台灣資料科學公司曾標下嘉義市政府標案，並與市長黃敏惠合影。（翻攝嘉義市政府官網）

▲卓瑩鎗的台灣資料科學公司曾標下嘉義市政府標案，並與市長黃敏惠合影。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾任中正大學助理教授、自稱前彰化縣長卓伯源堂姪的卓瑩鎗，遭股東控訴吸金。另名離職員工Ｃ先生也指控，卓瑩鎗不僅掏空、詐欺，還連累不少公司同仁，其中一名員工因卓的官司，被逼出庭作偽證，結果吃上官司，導致家庭失和；還有一名同仁答應卓的要求，當公司的連帶保證人，為此負債1億2千萬元；更有同仁替卓簽本票，作為向股東借款的擔保，處境令人痛心。

Ｃ先生不滿地說，卓瑩鎗神隱前，明明有錢可付給員工，卻選擇將錢轉到一名康姓男子的公司，且聲稱每一筆錢都有跟警方報備，所以不是掏空。Ｃ先生說，卓與康簽了借貸契約、本票，讓康的公司拿去向法院聲請本票裁定、支付命令，但卓的公司從未收到康的公司款項，卓疑似將錢占為己有，並以借款掩飾罪行，行徑相當惡劣。

今年41歲的卓瑩鎗，曾任國立中正大學助理教授，履歷洋洋灑灑，自稱亞洲物聯網聯盟理事長、台灣國際網路學會祕書長、悠遊卡公司企畫室主管、雲林縣及嘉義縣政府顧問、中華民國資訊軟體協會理事、中華電信智慧城鄉無現金計畫顧問、國發會亞洲矽谷計畫執行中心顧問、台灣國防產業發展協會顧問及中央銀行台灣票據交換所顧問等。

投訴人出示LINE截圖，指卓瑩鎗平常就有向員工蒐集發票的習慣。（讀者提供）

▲投訴人出示LINE截圖，指卓瑩鎗平常就有向員工蒐集發票的習慣。

Ｃ先生告訴本刊，卓在中正大學任教期間，曾與學生傳出金錢糾紛，之後離開學術圈，十多年前進入軍情局工作，後來也因不明原因離開，卓號稱關係橫跨藍、綠、白，跟多位政治人物很熟，就連雲林縣長張麗善家族成員，都曾擔任他公司的股東。

受害股東及公司員工指出，卓瑩鎗涉嫌掏空、詐欺、偽造文書，卻僅用二紙聲明就想撇清責任，根本把其他人當笨蛋，為了自身權益，他們已經組成自救會，並向相關單位陳情、提告，希望揭穿卓的真面目，討回公道。

針對相關指控，本刊撥打卓瑩鎗0936開頭的手機門號試圖向其查證，但該門號顯示暫停使用，無法取得其回應。至於前彰化縣長卓伯源則表示，完全不認識卓瑩鎗，家族也沒有這號人物。

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