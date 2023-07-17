雄警高空垂降！破窗抄查博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

▲雄警高空垂降！破窗直搗博弈地下機房。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

經營博弈網站洗錢機房的首腦方姓男子，以高薪為誘因，透過網路招募機房成員從事洗錢、匯兌等不法行為，1年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額高達新台幣近90億元。高雄市刑警大隊接獲線報布局多時，日前以高空垂降方式破窗直搗洗錢機房，逮捕現場機房成員並追查出方男共23人到案。

高市刑大接獲線報，方男租用多處民宅籌組博弈網站洗錢機房，並招募多名青年從事洗錢、匯兌等不法行為情資，刑大為此組成專案小組，並報請高雄地方檢察署指揮偵辦。

▲▼雄警日前以高空垂降方式破窗直搗洗錢機房，逮捕現場機房成員並追查出方男共23人到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

賭博洗錢機房集團成員為防止警方追查，進出採嚴格管控，還分散據點避免警方查緝使洗錢行為中斷。專案小組經蒐證多時，本月10日伺機以垂降方式破窗而入，並同步執行不同據點搜索，一舉破獲鼓山區、大寮區、小港區多處據點。

警方於逮捕現場正操作洗錢、轉帳工作的機房成員，經持續蒐證、溯源追查，陸續還追查共犯及幕後金主方姓主嫌等23人到案。

▲▼警方於逮捕現場正操作洗錢、轉帳工作的機房成員。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，方男以高薪為誘因，透過網路招募或由機房成員招募親友加入，以自動化程式輔助作業流程，降低出入成員數量以避免遭檢舉，並以境外帳戶層層轉帳來躲避查緝，協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款，進而從中抽成牟利。

▲▼初步估計該集團1年時間內經手賭博網站入金、出金洗錢金額，已逾越南盾7兆471億600萬餘元，換算新台幣近90億元。（圖／記者賴文萱翻攝）

方男還透過虛擬貨幣及國內需要越南盾人士進行地下匯兌，將獲利資金轉回台灣，初步估計該集團1年時間內經手賭博網站入金、出金洗錢金額，已逾越南盾7兆471億600萬餘元，換算新台幣近90億元。

嫌犯訊後均依以涉嫌違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《銀行法》等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。