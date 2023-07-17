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退役軍、警力挺應曉薇　拉國旗喊：妳的努力和付出我們看到了

▲▼ 。（圖／應曉薇提供）

▲退役軍、警力挺應曉薇，拉國旗喊：「妳的努力和付出我們看到了」。（圖／應曉薇提供）

政治中心／台北報導

黃埔建校100週年活動陸續展開，據悉，7月7日及10日的黃埔建校100週年活動，均由台北市議員應曉薇參與協辦。近日退役軍警系等團體，耳聞民調恐有舞弊情事造成誤差，13日英雄館公教軍警消大會也多人表態支持，希望讓應曉薇有機會補上台北市沒有代表黃復興黨部的席次。

「七七抗戰紀念日」應曉薇團隊一如往昔每年在抗戰勝利受降典禮地點中山堂協辦紀念活動。10日黃埔軍校第一期畢業的已故王仲廉將軍生前花了十年著作的「征塵回憶」再度出版，應曉薇更是義不容辭協助此次的新書發表會。目前應曉薇也正協助八百壯士捍衛中華協會將於112年10月25日舉辦黃埔建軍建校百年系列活動「對日抗戰四行倉庫文物展。」尚還協助中央軍校校友總會明年要辦理的黃埔建校一百週年活動。

而近日國軍退將、後備軍人軍系、警系等團體，在知悉中正萬華民調恐有舞弊情事造成誤差近12，黨部力勸韓冰未果私底下已默默展開連署，希望國民黨中正、萬華區立委能即刻徵召應曉薇，13日英雄館公教軍警消大會也多人表態支持，希望讓應曉薇有機會補上台北市沒有代表黃復興黨部的席次。

參與連署的代表表示，國軍克難英雄之女應曉薇是憲兵女兒，曾是當紅大明星、熱心公益，又長年協助軍、警辦理活動、出錢出力，參與街頭抗議更是無役不與，尤其對清寒、獨居榮民同袍的照顧更讓人感動。「應曉薇敬軍愛國公認為民代第一」，同時也表達不管黨中央是不是接受建言，「大家的連署要表達，應曉薇的努力和付出我們看到了。」

應曉薇表示，幾天前已聽到連署的事很感動，「心意收到了」，也回想10多年來自己無聲的陪伴大家在立院、監察院、凱道的抗議，協助搶路權、搭帳篷露宿街頭，照顧年邁叔叔伯伯，謝謝大家看到自己的努力和付出。應曉薇說，父親應龍生前交代一定要把榮民、榮眷照顧好，做人要「仰不愧於天，俯不怍於人」，未來軍公教勞需要協助的事永遠不會怠惰。

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