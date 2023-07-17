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羅馬競技場又遭刻字！17歲瑞士少女被抓包　父母辯：她只是小女孩

▲▼羅馬競技場又被刻字，17歲瑞士少女被拍到在牆上刻下姓名首字母。（圖／翻攝自推特）

▲羅馬競技場又被刻字，17歲瑞士少女被拍到在牆上刻下姓名首字母。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

擁有約2000年歷史的義大利羅馬競技場6月才有一名英國男遊客，拿鑰匙在磚牆刻上他和女友的名字，怎料此案仍在調查中，7月14日又有一名來自瑞士的17歲少女被拍到在羅馬競技場刻下自己的姓名首字母，遭眾人制止後她做了個鬼臉就離開了，連父母也為她辯護，「她只是個小女孩，她沒有做錯什麼。」

根據每日郵報報導，瑞士一名17歲少女14日和家人到羅馬旅遊時，被人發現在羅馬競技場的一根磚柱上頭刻字，似乎是她名字的首字母N，違規行為正好被當時正在帶團參觀的義大利導遊巴塔利諾（David Battaglino）錄影存證，並迅速通知了景點保全人員。

巴塔利諾向羅馬《共和國報》表示，當時附近群眾對這名女孩大聲喊叫，她意識到自己的行為激怒了其他人後，她聳了聳肩，做個鬼臉就離開了。巴塔利諾說，雖然這是他第一次錄到破壞羅馬競技場的行為，但過去60年來他已經見過數十次，還有人敲下一部分牆壁帶走，「有一次他們甚至因為我責罵了一個男童，而朝我吐口水。」

巴塔利諾表示，當時他帶領的旅行團中有一名遊客用手指著那名少女，遊客們目睹一切並拍手鼓掌，巴塔利諾諷刺地問她需不需要全部人為她鼓掌叫好，最後他也找到少女的父母，並告訴他們女兒所做的行為是違法的，但據說對方父母以「惱怒的手勢」把他趕走。

巴塔利諾說，他當場拍下這家人的照片並拿給保全看，保全人員直接報警處理，被質問的父母還辯稱「她只是個小女孩（little girl），她沒有做錯什麼。」不過，據當地媒體報導，17歲少女與父母隨後被帶到羅馬威尼斯廣場的警局總部接受訊問，像這類破壞古蹟文物的行為最高可能被處1.5萬歐元（約新台幣52萬元）罰款或2年到5年的有期徒刑。

▲▼31歲的英國健身教練迪米特羅夫（Ivan Dimitrov）拿鑰匙把自己和女友的名字刻在義大利羅馬競技場的古蹟磚牆上。（圖／路透）

▲▼英國遊客迪米特羅夫（Ivan Dimitrov）把自己和女友的名字刻在羅馬競技場的磚牆上。（圖／路透）

▲▼31歲的英國健身教練迪米特羅夫（Ivan Dimitrov）拿鑰匙把自己和女友的名字刻在義大利羅馬競技場的古蹟磚牆上。（圖／路透）

此前，31歲的英國健身教練迪米特羅夫（Ivan Dimitrov）於6月23日在羅馬競技場的牆上刻下「Ivan+Hayley 23」，警方循著他與女友的名字追查附近旅宿入住名單，最後追蹤到他們已離境，並透過訂房者電話聯繫到他本人。他最近向羅馬檢方與市政府發了道歉信，表示他是出事後才知道這座古蹟年代久遠。而羅馬檢方目前仍在對此案進行調查，估計可能在明年初會傳喚他出庭。

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