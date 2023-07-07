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男在羅馬競技場「刻字」被全球炎上　道歉信更白目：不知歷史悠久

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利羅馬競技場是世界七大奇景之一，擁有長達2000年歷史的壯觀建築。然而，31歲的英國健身教練迪米特羅夫（Ivan Dimitrov）竟拿著一把鑰匙把自己和女友的名字刻在牆上。義大利檢方正進行調查之際，他寫了一封道歉信表示，他先前並不知道羅馬競技場的歷史如此悠久。

▲▼31歲的英國健身教練迪米特羅夫（Ivan Dimitrov）拿鑰匙把自己和女友的名字刻在義大利羅馬競技場的古蹟磚牆上。（圖／路透）

▲英國遊客把自己和女友的名字刻在羅馬競技場的磚牆上，他在道歉信中表示，不知道建築歷史悠久。（圖／路透，下同）

根據CNN紐約時報等外媒報導，迪米特羅夫6月與女友到羅馬競技場旅遊時，用鑰匙在磚牆上刻了「Ivan+Hayley 23」的字樣，刻字過程被路人拍了下來，儘管當下被拍攝者警告，迪米特羅夫仍然不以為意，輕浮的態度迅速引發全球網友議論。經過5天追查後，義大利確認了迪米特羅夫的身分，並且一路追蹤到他返回英國。

報導指出，儘管迪米特羅夫刻字的磚牆是在19世紀中期修復的，但對於大眾而言與整座建於西元1世紀的羅馬競技場並無區別，仍不能改變蓄意破壞的事實。他目前正因破壞文化財產的罪名接受羅馬檢方調查，最重可能面臨2到5年徒刑與高達1.5萬歐元（約新台幣51萬元）的罰款。當時只在一旁觀看的女友並未被列為調查對象。

迪米特羅夫4日向羅馬檢察官辦公室發送一封道歉信，義大利的信使報（Il Messaggero）揭露了內容。他在信中寫道，「我得非常羞愧地坦承，我是在發生了令人遺憾的事情之後，才知道這座古蹟年代久遠。」他表示已經意識到「我所犯下罪行的嚴重性」，並對於造成古蹟損壞「向義大利人與全世界致上衷心與誠摯的道歉，事實上，它是全人類的遺產」。

▲▼31歲的英國健身教練迪米特羅夫（Ivan Dimitrov）拿鑰匙把自己和女友的名字刻在義大利羅馬競技場的古蹟磚牆上。（圖／路透）

迪米特羅夫在信中表示，願意「真誠而具體地」糾正自己的錯誤並為此贖罪，還說「我希望這個道歉能被接受。」報導指出，道歉信的收件人還包含羅馬市長與羅馬市政府，而羅馬市長辦公室一名發言人告訴CNN，他們還沒有收到這封信。羅馬檢察官辦公室拒絕置評。

不過，義大利媒體的批評仍毫不留情。信使報評論，這封道歉信「玷污了常識」。頗受歡迎的線上網站Dagospia則稱，這封信只會讓事情變得更糟，甚至問道「他認為羅馬競技場是一家速食店嗎？」主流電視頻道RAI 1午間新聞節目的一名主播表示，迪米特羅夫不知道這座古蹟是古老的，「這真是一個令人難以置信的藉口」。

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