德式香腸尬火烤牛肉！　速食店最新「鹹鹹圈」限量開吃了

▲超罪惡捲捲德腸烤牛堡來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

吃膩甜甜圈了嗎？人氣速食品牌「漢堡王」驚喜推出超狂新品「鹹鹹圈」，把充滿濃郁煙燻香氣的鹹鹹圈「德式香腸」搭配澳洲火烤牛肉，再淋上BBQ燒烤醬，通通夾進漢堡裡頭，大口以下滿足爆表，7月18日起於各門市限量開吃，售完為止。

漢堡王全新新品鹹鹹圈「捲捲德腸烤牛堡」來了，特意選用純豬肉醃製的德式香腸作為主角，搭配百分百澳洲火烤牛肉、香濃起士片，全部放進漢堡包裡頭，還淋上靈魂醬汁BBQ燒烤醬，每一口香氣十足，還能吃到香脆德腸結合多汁肉排，罪惡爆表，7月18日起正式開賣，各門市售完為止，提醒有部分門市不販售此品項。

▲必勝客最新「起司咔滋餅」開吃。

另，必勝客近日也推出全新「起司咔滋餅」，三角形的酥脆餅皮上撒滿香濃帕瑪森起司，包裹住莫拉瑞拉起司餡，一次就能吃到雙口味起司，毫不手軟的爆料起司大口咬下還會牽絲罪惡爆表，有加上番茄紅醬的「超級總匯」以及結合黑胡椒鮮嫩牛柳的「鐵板牛柳」共2口味，通通超欠吃，即日起於外送平台foodpanda獨家開賣。

為慶祝新品上市，至7月24日前凡輸入優惠碼「必勝客咔滋餅」即可享起司咔滋餅單點半價吃優惠，每人不限使用次數，優惠碼每日數量有限、兌完為止，加碼還有必勝客全品項單筆消費滿250元再折50元。