嘉義廟會爆炸！13歲少年「全身45處穿刺傷」　鐵片刺進身體卡脾、胃

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義市和聯境金虎爺遶境廟會15日晚上近10時發生爆炸意外，場面一度失控，造成28人受傷送醫。初步調查，最小傷者年僅2歲，另外一名13歲少年遭到碎裂鐵片波及，鐵片刺穿腹部後刺進脾臟及胃部，送醫後緊急手術，目前仍在加護病房觀察中。

▲嘉義廟會爆炸，13歲少年遭鐵片碎屑刺穿身體，傷及脾胃 。（圖／民眾提供）

受傷的洪姓小弟弟母親回憶事發經過表示，當時他們一家人坐在舞台附近休息，但突然碰一聲巨響，下一秒就感覺到背部劇痛，而一旁的兒子腹部出現一個大洞，鮮血不斷湧出。

▲▼醫師從洪小弟身體取出的鐵片碎片。（圖／民眾提供）

洪母不捨落淚表示，兒子的傷勢是遭到飛濺的鐵片刺穿進身體，並且傷到胃、脾臟，另外全身還有45處穿刺傷，送醫後已緊急開刀，目前兒子仍在加護病房觀察中，她只能在病房外祈禱，「希望小孩子可以趕快恢復健康」。

事件發生後，嘉義市長黃敏惠表示，接獲訊息第一時間衞生局立即啓動大量傷患應變機制，消防局出動救護車協助傷患緊急送醫。截止目前為止有28人分受輕重傷，其中7人因異物穿刺或燒燙傷，仍須清創照護，持續住院治療，已責請衞生局協同各家收治醫院持續關心後續醫療。

黃敏惠提到，社會處也將發動社工進行一對一關懷，也請社會處啓動急難救助，致贈慰問金持續關懷傷患狀況，讓家屬安心。另外，請警察局及消防局儘速完成現場鑑識，了解事故原因，釐清是否有人為因素，並彙整因應預防作為加強宣導，以確保日後不再發生類似事件。