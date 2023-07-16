　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義廟會爆炸！13歲少年「全身45處穿刺傷」　鐵片刺進身體卡脾、胃

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義市和聯境金虎爺遶境廟會15日晚上近10時發生爆炸意外，場面一度失控，造成28人受傷送醫。初步調查，最小傷者年僅2歲，另外一名13歲少年遭到碎裂鐵片波及，鐵片刺穿腹部後刺進脾臟及胃部，送醫後緊急手術，目前仍在加護病房觀察中。

▲▼ 嘉義廟會爆炸，13歲少年遭鐵片碎屑刺穿身體，傷及脾胃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義廟會爆炸，13歲少年遭鐵片碎屑刺穿身體，傷及脾胃 。（圖／民眾提供）

受傷的洪姓小弟弟母親回憶事發經過表示，當時他們一家人坐在舞台附近休息，但突然碰一聲巨響，下一秒就感覺到背部劇痛，而一旁的兒子腹部出現一個大洞，鮮血不斷湧出。

▲▼ 嘉義廟會爆炸，13歲少年遭鐵片碎屑刺穿身體，傷及脾胃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼醫師從洪小弟身體取出的鐵片碎片。（圖／民眾提供）

▲▼ 嘉義廟會爆炸，13歲少年遭鐵片碎屑刺穿身體，傷及脾胃 。（圖／民眾提供）

洪母不捨落淚表示，兒子的傷勢是遭到飛濺的鐵片刺穿進身體，並且傷到胃、脾臟，另外全身還有45處穿刺傷，送醫後已緊急開刀，目前兒子仍在加護病房觀察中，她只能在病房外祈禱，「希望小孩子可以趕快恢復健康」。

事件發生後，嘉義市長黃敏惠表示，接獲訊息第一時間衞生局立即啓動大量傷患應變機制，消防局出動救護車協助傷患緊急送醫。截止目前為止有28人分受輕重傷，其中7人因異物穿刺或燒燙傷，仍須清創照護，持續住院治療，已責請衞生局協同各家收治醫院持續關心後續醫療。

黃敏惠提到，社會處也將發動社工進行一對一關懷，也請社會處啓動急難救助，致贈慰問金持續關懷傷患狀況，讓家屬安心。另外，請警察局及消防局儘速完成現場鑑識，了解事故原因，釐清是否有人為因素，並彙整因應預防作為加強宣導，以確保日後不再發生類似事件。

ET快訊
快訊／716遊行　警方曝「現場人數」
快訊／暴雨北移！　12縣市豪大雨特報
封閉23年！　秘境瀑布重新開放了
廟會爆炸！　13歲少年「鐵片刺進脾臟、胃部」　
直擊／現場近萬人！　群眾挺黃國昌高喊「D槽！D槽！」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／716遊行群眾擠爆凱道　警曝現場人數近3萬：可能會增加

快訊／新北海鮮店起火冒濃煙　3少女和2歲弟受困獲救送醫觀察

網路投資虛擬貨幣遭詐117萬　小資女求助假反詐專員又被騙29萬

偷吃失戀女激戰30多次！人夫怒被「當砲友」　體力不支分手了

泰女穿著華麗半夜出沒工業區　逾期居留4年只為「真命天子」

嘉義廟會爆炸！13歲少年「全身45處穿刺傷」　鐵片刺進身體卡脾、胃

人妻一夜情釀子宮外孕！偷吃老公麻吉爆不倫　綠帽夫怒求償百萬

山友攀油婆蘭山疑煮食不慎燙傷雙腳　空勤派直升機成功救援

伯克利畢業男狂追人妻！傳裸照唱情歌追到手　不倫戀曝光慘了

驚險畫面曝！台中車站前「客運撞待轉騎士」　機車卡車底險遭輾

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

快訊／716遊行群眾擠爆凱道　警曝現場人數近3萬：可能會增加

快訊／新北海鮮店起火冒濃煙　3少女和2歲弟受困獲救送醫觀察

網路投資虛擬貨幣遭詐117萬　小資女求助假反詐專員又被騙29萬

偷吃失戀女激戰30多次！人夫怒被「當砲友」　體力不支分手了

泰女穿著華麗半夜出沒工業區　逾期居留4年只為「真命天子」

嘉義廟會爆炸！13歲少年「全身45處穿刺傷」　鐵片刺進身體卡脾、胃

人妻一夜情釀子宮外孕！偷吃老公麻吉爆不倫　綠帽夫怒求償百萬

山友攀油婆蘭山疑煮食不慎燙傷雙腳　空勤派直升機成功救援

伯克利畢業男狂追人妻！傳裸照唱情歌追到手　不倫戀曝光慘了

驚險畫面曝！台中車站前「客運撞待轉騎士」　機車卡車底險遭輾

快訊／1打3！王婉諭上台痛批柯、侯、賴　柯粉不滿嗆「小燈泡滾」

徐若熙即將LiveBP　目標8月一軍復出後援也沒問題

跟同事接連提離職「是否不太好？」　過來人答案一面倒

男想騎車載妹子出門被拒絕！　全場都挺她：單身不是沒有原因

遭酒駕撞擊四肢骨折！花蓮男生活陷困頓　公所發急難金渡難關

FBI查黑市！驚見男子家中「藏40顆頭顱」　他淡定回：是我朋友

海面3系統牽動台灣天氣！下周可能有颱風生成　「最靠近時間曝」

1個月前剛求婚成功！　祖雄宣布當爸「雙喜臨門」：感覺太夢幻

快訊／716遊行群眾擠爆凱道　警曝現場人數近3萬：可能會增加

300萬人注意！　勞保、國保4大關鍵領錢時刻刷本子

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

即／抓錯人害少年頭破縫17針！埔鹽所長記過遭拔官

嘉義廟會爆炸28傷！初判「爆炸物」有2樣

嘉義金虎爺遶境爆炸17傷　主辦單位回應了

嘉義廟會爆炸17傷「最小才2歲」

三重新建案火警全面燃燒！近百消防員灌救中

核一廠旁火燒山　進香團放煙火釀禍

即／雨神炸台中　大雷雨狂轟北屯路面積水

即／嘉義廟會爆炸傷者升至28人　警重回現場調查

即／國1仁德段事故！轎車撞爛側躺路肩　2人送醫

+500升級半套！包廂薄紗妹做一半　簾子被掀開G了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

阿宏丟包！遭盜圖正妹說話了　竟是百億身家「未婚妻」

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面