女客登山拍照留念「腰部多一隻手」！內行揪出關鍵

▲女子登山拍照「腰部多一隻手」。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）



網搜小組／柯振中報導

台灣地勢起伏相當大，因此有不少山林能夠踏青。一群登山客日前到山上踏青，活動中選了一處空地拍攝團體照，沒想到其中有名女子的腰部「多出一隻手」，詭異的畫面在網路上引起討論，也有內行人出面解釋原因。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」張貼了照片，畫面當中共有15人一起登山，找到了一處平坦的地方留下開心的合影，看得出來此次登山的人心情都十分不錯。

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▲照片中出現了詭異的景象，不但女子有女子腰部多了一隻手，蹲在前面的男子頭型看起來也十分詭異。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）



不過，在照片當中，最右側身穿粉色外套的女子，右手的部分除了有一隻手比讚，還有另一隻手垂在腰間，且離她最近的人雙手都擺在臉上，詭異的畫面令人費解，也讓原PO感到納悶，「大家來找碴，徵攝影高手解釋。」

畫面引發了熱烈討論，許多網友以為有靈異事件發生。對此，則有內行人出面解釋，可能是拍攝時按到全景模式，加上粉衣女子拍照的動作有改變，2個動作合成為一張圖，才會出現如此景象，就像最前方蹲著的男子，頭型也十分奇怪，很有可能是因為全景拍照模式才發生的。