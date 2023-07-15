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桃園毒鴛鴦來台中玩到沒錢　中華夜市隨機行搶得手1500遭逮

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲甘男夫婦月初在台中隨機行搶，遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

桃園甘姓男子與妻子黃姓女子本月初南下台中玩樂，將身上的錢花光之後竟動起歪念，在中華街夜市一帶行搶，2人隨機鎖定1名鍾姓女子，趁她緩慢將車駛離停車場時，搶走副駕駛座的提袋，得手僅1500元。警方獲報立即調閱監視器，查出2人犯後逃回桃園住所，將其逮捕依搶奪罪嫌移送，檢方聲押獲准。

據悉，甘男與黃女（均48歲）為夫妻，是毒品人口，平時居住桃園市八德區，本月5日2人南下台中投宿過夜，6日將身上現金花光，臨時起意隨機搶劫。

2人在逢甲商圈偷取一輛老舊機車之後，前往中華街夜市附近的停車場，鎖定1名正要開車駛出停車場的鍾姓女子（30歲），趁她等待投幣通過閘門時，拉開鍾女副駕車門，搶走放置副駕駛座的提袋，裡頭有現金1500元以及身分證等證件。

台中市第一警分局表示，當日傍晚5時許獲報，有民眾當街遭搶，立即成立專案小組查緝追捕，並報請台中地檢署指揮偵辦。經調閱大量沿途監視器，發現甘男作案後由張女負責接應，2人跳上機車再騎回逢甲，隨後換車北上返回住處躲藏。

警方鎖定落腳處後，專案小組成員立即前往2人租屋處巷口埋伏，趁深夜犯嫌放鬆戒心要外出，衝上前將其逮捕歸案。

台中市第一警分局長吳燕山呼籲，不法之徒勿心存僥倖，只要敢至台中犯案，必秉持「有案必破且速破」之原則，針對各類治安案件積極查辦、絕不寬貸，營造宜居宜業宜遊的良好環境；另亦呼籲民眾應小心保管好自身財物，如遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，俾警察能於最短時間，循線追緝犯嫌。
 

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