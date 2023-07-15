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人父援交145cm國中妹　約公廁拍淫片！逞慾4次還換好友上

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲陳男4度約小方援交，再轉介紹給朋友。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者崔子柔／綜合報導

基隆一名15歲的國中女學生小方（化名）2022年從IG上認識陳男，聽聞對方有工作介紹，就填寫了有年紀、身高、體重等資料的表格，結果陳男開價1.5萬元約身高145公分的小方在新北市某公園女廁援交、拍性愛片，後來又用不同價碼3度約小方援交，最後還介紹給朋友約成1次。陳男被依《兒少性剝削防制條例》與14歲以上未滿16歲者有對價性交罪判刑8月，另依誘使少年拍攝性交、猥褻電子訊號等罪判刑4年。

根據判決書內容，陳男已婚並育有2名未成年子女，他辯稱第1、2次和小方性交時，只知道小方未滿18歲，不知道她未滿16歲，又說都是經過小方同意才拍下性愛影片，並未用言語誘導。

不過小方表示，她在第1次赴約前就有提過年紀，「我說我國三、15歲」，而且事前就填寫過有出生日期、身高、體重等資訊的表格，陳男說要介紹聊天、逛街、陪酒類的工作。

小方指出，陳男在援交時說要給她好處，像是給金錢或幫她介紹生意等，問她同不同意拍下性愛過程，「我有同意，我確定他不是單純徵求我同意，他還有用其他說詞我才會同意」。

法官認為，小方長相稚嫩、身高僅145公分，一般人都看得出她年紀還小，陳男約她第一次性交易時，如果不確定她的年紀，見了面應該也會起疑，更何況小方事前就有告知她僅15歲，因此認定陳男早知小方年紀。

法官另指出，就算是夫妻或情侶，也未必同意另一半拍攝私密影片，而小方對陳男沒有信任基礎，不可能無故同意陳男拍下，因此認定是陳男誘導得逞，依《兒少性剝削防制條例》與14歲以上未滿16歲者有對價性交罪判陳男8月，另依誘使少年拍攝性交、猥褻電子訊號等罪判刑4年，可上訴。

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