充滿原民風捷運站！　機捷A17領航站進駐5件原民藝術裝置

▲機捷A17領航站進駐5件原民藝術裝置。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔內的機場捷運A17領航站，對面有正在興建中的原民電視台、原民文創園區，市府原民局攜手桃捷公司，於機捷A17領航站以「原力進站」為主題，邀請多位原民藝術家為車站內外創作5件藝術作品，展現泰雅族、阿美族、排灣族、巴崚泰雅族與雅美（達悟）族等族群特色，讓搭乘機捷的國際旅客可以認識台灣豐富的原民藝術。

「原力進站」14日開幕。市長張善政出席活動表示，機捷A17領航站對面是「陽光劇場」，鄰近的文化地標「國際原住民族文化創意產業園區」即將落成，未來將展出許多原住民族的藝術創作，並發展文化創意產業，日後與機捷A17領航站串聯，將成為桃園體驗原民文化特色的藝文廊帶。

許多原民朋友在音樂、舞蹈、藝術等文化創意領域，都有非常傑出的表現，市府近年也以相關輔導政策，鼓勵原民朋友發揮文化與創意天分，並替他們尋找適合出路，讓他們的能力得以發揮、被更多人接受，進而獲得發展機會。

原民局長陳姿伶表示，「原力進站」藝術裝置在機捷A17領航站打造桃捷首個原住民族主題車站，車站內外有不同原住民族藝術家創作的5件藝術作品，於今日正式對外展出。

5件藝術作品包括泰雅族遷徙文化及歷史的「泰雅遷徙」；阿美族藝術家優席夫創作的「微笑迎賓大道」，以色彩強烈的原住民族人笑臉迎接旅客；「循著樂音找到祢」是排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆的創作，藉由風的擺動，讓風鈴樂音迴盪在捷運站前歡迎旅客；藝術家成若涵以「泰雅族竹屋」作為設計概念，與桃園巴崚泰雅族小朋友共同創作的作品「家屋」；雅美（達悟）族藝術家張世凱的作品「嶼舟共生」利用傳統拼板舟進行藝術創作，呈現南海島國之原民傳統色系及海的意象等。

包括市議員王仙蓮、簡志偉、市府原民局長陳姿伶、法務局長賴彌鼎、桃捷公司董事長沈志藏、總經理莊英震等均一同出席。