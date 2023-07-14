　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄壓克力廠大火「黑煙竄天」　環保局籲：下風處緊閉門窗

記者賴文萱／高雄報導

高雄市楠梓區中央路一家塑膠製造業工廠今（14日）7點38分發生火警，現場火勢猛烈，還伴隨著陣陣爆炸聲響，目前由警消持續佈線搶救中。火警現場大量黑煙竄天，環保局接獲通報後，隨即派員進行環境監控，下風處楠梓、左營、鼓山、前金、三民、旗津、前鎮等區域，目前微型感測器已有出現部分上升情形，呼籲下風處市民朋友，緊閉門窗、減少外出。

▲▼高雄楠梓加工區火警。（圖／翻攝社會事新聞）

▲高雄楠梓加工區火警。（圖／翻攝社會事新聞）

初步了解，起火工廠為塑美貝科技股份有限公司，是世界級的壓克力工廠，這次發生嚴重火警，損失難以估計。目前警消尚未接獲有人員受困、受傷，起火原因初判疑為原料槽爆炸，現持續搶救滅火中。

▲▼高雄楠梓加工區火警。（圖／翻攝社會事新聞）

▼現場不斷竄出焦黑濃煙。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼高雄楠梓加工區火警。（圖／翻攝記者爆料網）

環保局表示，接獲通報後，隨即派員進行環境監控。從環保署測站資料顯示，今日盛行風向為北風系，火災產生之濃煙影響將影響下風處楠梓、左營、鼓山、前金、三民、旗津、前鎮等區域，目前微型感測器已有出現部分上升情形。
今日大氣擴散條件良好，污染物將有望迅速擴散。

▲▼塑美貝廠房火警，環保局稽查人員於下風處進行環境監測。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼塑美貝廠房火警，環保局稽查人員於下風處進行環境監測。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼塑美貝廠房火警，環保局稽查人員於下風處進行環境監測。（圖／高雄市環保局提供）

今日空氣品質維持在良好到普通，因火災仍可能影響下風處之局部空氣品質，且可能產生異味，環保局呼籲下風處市民朋友，緊閉門窗、減少外出，如需外出可先留意即時空氣品質訊息，做好適當防護。

ET快訊
快訊／遭控當選無效　北市議員林杏兒判決出爐
快訊／吳速玲限動首回應！
《木曜4》全員出走！骨灰級鐵粉點名「這單元」最大敗筆
快訊／曹格突發求救訊息！　上百網友湧入
4000元吃到飽秒殺「他看傻1現象」！　網揭內曝
快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM
快訊／10:09規模4.4地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台商疑似接受大陸資金買票影響台灣總統大選遭判刑定讞

快訊／乾爹「現金裝信封」幫行賄　北市議員林杏兒獲判當選有效

再婚2年突投奔前妻　夫控老婆是小三：假結婚幹嘛同居

台中民眾看過來！男網路博弈撈2億　藍寶堅尼、百達翡麗錶將法拍

被指疑洩「餵藥案老師個資」　王婉諭赴北檢怒告王鴻薇誹謗

交友軟體扮可憐酒店女借錢　軟懶男推女友「獻聲」...騙到400萬

高雄「壓克力大廠」狂燒3hrs！182勇消+機器人搶救　高市府說話

快訊／國1南下215.8K「大貨車追撞小客車」！　車流回堵2km

投資5萬元賺百萬元！27歲男險遭詐騙　 警：一看就知是假的

「新海研1號」遭日驅趕！海巡署派艦一路戒護　廣播籲：勿干擾

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

爸將汰換陪伴多年舊車　兒不捨流淚做最後道別

台商疑似接受大陸資金買票影響台灣總統大選遭判刑定讞

快訊／乾爹「現金裝信封」幫行賄　北市議員林杏兒獲判當選有效

再婚2年突投奔前妻　夫控老婆是小三：假結婚幹嘛同居

台中民眾看過來！男網路博弈撈2億　藍寶堅尼、百達翡麗錶將法拍

被指疑洩「餵藥案老師個資」　王婉諭赴北檢怒告王鴻薇誹謗

交友軟體扮可憐酒店女借錢　軟懶男推女友「獻聲」...騙到400萬

高雄「壓克力大廠」狂燒3hrs！182勇消+機器人搶救　高市府說話

快訊／國1南下215.8K「大貨車追撞小客車」！　車流回堵2km

投資5萬元賺百萬元！27歲男險遭詐騙　 警：一看就知是假的

「新海研1號」遭日驅趕！海巡署派艦一路戒護　廣播籲：勿干擾

2年前就預言！粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

起薪36K！桃機招14名消防員、機工員　 需過「爬竿、舉重」5關卡

散步沒牽繩！臘腸狗門口遇「死亡車禍」　滿臉血搶救30分鐘無效

幫忙勸進韓冰參選？　蔣萬安：相信黨中央會做整體考量

鴻海傳與台積電、日商TMH合盟　在印度設半導體廠

12歲童被車撞！頭部與脊椎分離「內部斬首」　醫奇蹟接回斷頭出院

台商疑似接受大陸資金買票影響台灣總統大選遭判刑定讞

林昱珉今天正式升上2A　陳聖平降2級到新人聯盟

南部血庫庫存又見底　醫療用血供應亮紅燈！

快加油！下周油價每公升預計漲0.4元　95汽油站上31元

連體嬰被告知存活率僅2%　挺過分離手術歡慶7歲生日

社會熱門新聞

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

被陽傘戳到開嗆脫裙！她氣炸怒告

警攔女問「有無穿內衣」懲處出爐

兒子登門索要2萬5…父抓狂拿刀猛砍

神秘客買到全球首輛4288萬Brabus XLP900

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

6歲童逛大街！工地父衝派出所抱她

快訊／性騷女演員！入圍金鐘男配角判3月

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

台南KTV火警　民眾唱到一半奔逃

台南「狀元」慘死招魂擲不出允杯

更多熱門

相關新聞

連46個月人口正成長　高雄這里1字頭有機可趁

連46個月人口正成長　高雄這里1字頭有機可趁

人口紅利往往是房市發展的重要因素，高雄楠梓的高雄大學就是如此，該校所在的藍田里近10年人口增長超過1倍，甚至連續46個月人口正成長，也帶動區域房價，新建案開價已站上2字頭，中古屋均價則在每坪16~18萬元，比起2年前上漲1~2成，預料不久後就將直逼2字頭。

路燈連2日整排閃！居民笑虧 沒錢繳電費？

路燈連2日整排閃！居民笑虧 沒錢繳電費？

即／高雄豪雨不斷　楠梓加工區旁路樹倒塌

即／高雄豪雨不斷　楠梓加工區旁路樹倒塌

被嫌流水席　日月光菜色大公開

被嫌流水席　日月光菜色大公開

即／高捷傳出包！楠梓飄煙疏散乘客

即／高捷傳出包！楠梓飄煙疏散乘客

關鍵字：

楠梓加工區塑美貝，影音

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

曹格深夜失控！　曬婚紗照Tag前妻「承諾都廢了」

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

男大生「每天看200部A片」性成癮慘了

韓星遺體躺冰櫃23天！經紀人自費幫辦葬禮

泰利颱風最快今晚生成！預測路徑出爐　挾低壓環流「4地降雨最猛」

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面