快訊／高雄壓克力廠大火「黑煙竄天」　環保局籲：下風處緊閉門窗

記者賴文萱／高雄報導

高雄市楠梓區中央路一家塑膠製造業工廠今（14日）7點38分發生火警，現場火勢猛烈，還伴隨著陣陣爆炸聲響，目前由警消持續佈線搶救中。火警現場大量黑煙竄天，環保局接獲通報後，隨即派員進行環境監控，下風處楠梓、左營、鼓山、前金、三民、旗津、前鎮等區域，目前微型感測器已有出現部分上升情形，呼籲下風處市民朋友，緊閉門窗、減少外出。

▲高雄楠梓加工區火警。（圖／翻攝社會事新聞）



初步了解，起火工廠為塑美貝科技股份有限公司，是世界級的壓克力工廠，這次發生嚴重火警，損失難以估計。目前警消尚未接獲有人員受困、受傷，起火原因初判疑為原料槽爆炸，現持續搶救滅火中。

▼現場不斷竄出焦黑濃煙。（圖／翻攝記者爆料網）

環保局表示，接獲通報後，隨即派員進行環境監控。從環保署測站資料顯示，今日盛行風向為北風系，火災產生之濃煙影響將影響下風處楠梓、左營、鼓山、前金、三民、旗津、前鎮等區域，目前微型感測器已有出現部分上升情形。

今日大氣擴散條件良好，污染物將有望迅速擴散。

▲▼塑美貝廠房火警，環保局稽查人員於下風處進行環境監測。（圖／高雄市環保局提供）

今日空氣品質維持在良好到普通，因火災仍可能影響下風處之局部空氣品質，且可能產生異味，環保局呼籲下風處市民朋友，緊閉門窗、減少外出，如需外出可先留意即時空氣品質訊息，做好適當防護。