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大陸 大陸焦點 特派現場

上海市台協終於圓滿了！市台協崇明工委會成立

記者趙禕/上海報導

「揭開這塊牌匾，就象徵著上海市台灣同胞投資企業協會終於圓滿了！」

從20幾年前成立到今天，上海市台協幾乎在上海市下轄各區都設立了各區工委會服務當地台資企業，唯獨位在長江口上的崇明區沒有設工委會；隨著越來越多台資企業進駐崇明區，上海市台協終於在崇明區掛牌成立崇明區工委會，從此上海市每一個區都有上海市台協的區工委會，為全上海的台資企業提供更好的服務。

7月13日下午，在上海市台辦和上海市台協共同安排的「『兩岸一家親．鄉村共振興』台商走進崇明暨 2023 兩岸滬台鄉村產業投資促進會」活動上，上海市台協會長張簡珍以及市台協副會長、崇明區工委會主委劉達緯，在全國台企聯常務副會長林易升、上海市台協監事長張秀婉及其他幾位上海市台協常務副會長的見證下，共同揭牌宣示上海市台協崇明區工委會正式成立。

▲上海市台協會長張簡珍以及市台協副會長、崇明區工委會主委劉達緯共同揭牌宣示上海市台協崇明區工委會正式成立。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台協會長張簡珍以及市台協副會長、崇明區工委會主委劉達緯共同揭牌宣示上海市台協崇明區工委會正式成立。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦主任鍾曉敏祝賀市台協崇明區工委會成立。她表示，崇明區工委會的成立實現市台協在上海16個區的全覆蓋，為越來越多台資企業落戶崇明、打造溫馨台胞之家奠定了扎實的基礎；崇明區將以推進滬台農業多層次、全方位交流合作為目標，以發展農業高科技和創建外向型農業為重點，引入台灣農業的優良品種、先進技術、管理經驗和科研成果，高起點、高標準發展滬台農業領域合作；上海也將以更開放的姿態、更務實的舉措，關心台胞在滬發展，繼續深化與拓展滬台農業領域的交流合作，直接惠及台灣基層民眾，相信滬台經貿合作空間一定會更加寬廣。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

上海市崇明區區長李峻表示，崇明區正全力搶抓鄉村振興、長三角一體化、長江經濟帶綠色發展等重大戰略實施機遇，積極推動崇明經濟社會高質量發展；他期待廣大台胞台商充分發揮自身優勢，積極參與崇明的鄉村振興事業，打造滬台鄉村共同振興的典範；相信在崇明這片充滿希望的樂土上，合作之路一定會越來越寬廣，合作成果一定會越來越豐碩，希望大家共享發展機遇，共創美好未來。

▲上海崇明區區長李峻。（圖／記者趙禕攝）▲上海崇明區區長李峻。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協張簡珍會長也說，台灣的軟實力之一就是農業，很多台灣年輕人參與農業不僅是繼承父輩的既有事業，更以農為本，加上新的網絡行銷和新的科技生化有機機制；如果能把台灣的農業技術和熱愛大自然、以人本為主的觀念和情懷帶到上海交流，將是台商、台青創業就業很好的機會和平台。

▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

崇明區政府除了安排參與活動的台資企業代表實地走訪崇明規劃館、未來市台協崇明區工委會將要進駐的C77文創園，和由台胞台屬經營的久居民宿之外，也由崇明區投資促進辦公室主任徐鋼為所有台資企業代表詳細介紹崇明區發展現況和各項發展政策。

▲參與活動的台資企業代表走訪崇明規劃館。（圖／記者趙禕攝）▲參與活動的台資企業代表走訪崇明規劃館。（圖／記者趙禕攝）
▼參與活動的台資企業代表走訪C77文創園。（圖／記者趙禕攝）▼參與活動的台資企業代表走訪C77文創園。（圖／記者趙禕攝）
▼參與活動的台資企業代表走訪C77文創園。（圖／記者趙禕攝）▼參與活動的台資企業代表走訪C77文創園。（圖／記者趙禕攝）

▼參與活動的台資企業代表走訪由台胞台屬經營的久居民宿。（圖／記者趙禕攝）▼參與活動的台資企業代表走訪由台胞台屬經營的久居民宿。（圖／記者趙禕攝）
▼崇明區投資促進辦公室主任徐鋼。（圖／記者趙禕攝）▼崇明區投資促進辦公室主任徐鋼。（圖／記者趙禕攝）

上海市農業農村委副主任葉軍文也向在場的台資企業代表宣示，上海市農委將深入實施關於支持台灣同胞、台資企業在大陸農業、林業領域發展的若干措施，進一步加大政策扶持力度，營造良好的營商環境，全力提升服務水平，吸引更多台灣企業來滬參與鄉村產業投資貿易以及技術合作。他相信在滬台兩地農業企業家的共同努力下，滬台農業合作未來可期大有可為。

▲上海市農業農村委副主任葉軍文。（圖／記者趙禕攝）▲上海市農業農村委副主任葉軍文。（圖／記者趙禕攝）

在上海市台辦主任鐘曉敏、崇明區區長李峻、上海市台辦副主任王立新、上海市農業農村委副主任葉軍平、崇明區委常委龔偉、上海市台協會長張簡珍見證下，大魯閣貝爾運動探索樂園項目、上海耕旺園藝入駐中興鎮蝴蝶裝填項目、和市台協文創工委會與崇明區民宿協會合作等三項滬台鄉村產業項目簽署了戰略合作協定。

▲三項滬台鄉村產業項目戰略合作協定在上海市台辦主任鐘曉敏等人見證下簽署。（圖／記者趙禕攝）▲三項滬台鄉村產業項目戰略合作協定在上海市台辦主任鐘曉敏等人見證下簽署。（圖／記者趙禕攝）

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